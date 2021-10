Creando el Estado totalitario

El Presidente, en este caso, no miente, y sus anuncios en forma de ataques de ésta semana lo confirman. Su proyecto político estratégico es crear un Estado totalitario en México, consolidado e irreversible para 2024. No es una casualidad que sea exactamente 40 años después del Estado totalitario ideado por George Orwell en su famosa novela 1984. El Estado totalitario lo entiende López Obrador como el dominio absoluto del Estado sobre todos los aspectos de vida de la sociedad mexicana, tanto públicos como privados. Según su tesis, nada le es ajeno al Estado totalitario. Ese Estado pretende definir todo lo que ocurra en la economía, la vida social, la educación, la seguridad, los valores, la ética, el pensamiento, la investigación, la cultura, etc.

No es una casualidad que el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada en 2001 por el propio López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad, sea precisamente: “Nada humano me es ajeno”. La clave en la frase es la palabra “me”. Se refiere a sí mismo, pues él definió el lema de esa universidad. Así es su concepción profunda de la gobernanza como Presidente de la República. Se podría pensar que es una frase empática o de simpatía. Pero la forma de gobernar de López Obrador no es ni remotamente empática. Expresa una forma impositiva de gobernar. Es un mandato de control sobre todo “lo humano”, completamente carente de empatía, excepto en el discurso. Crecientemente ya ni se preocupa por expresar empatía discursivamente.

¿Por qué López Obrador dedica tanto tiempo, energía y dispendio de su credibilidad a atacar a amplios sectores de la sociedad, incluyendo de manera notable a los sectores que votaron por él?

La respuesta rápida sería porque cree que ya arrinconó a sus opositores hasta la irrelevancia y ahora se enfoca a subyugar y subordinar hasta el silencio a los suyos. Además, piensa que ya le tomó la medida al gobierno de Biden, neutralizándolo. El resto del mundo ni lo reconoce ni le importa.

El proyecto de la imposición totalitaria va viento en popa, según sus cálculos. Si no fuera así no estaría presionando con tanta ferocidad a sus propias bases de apoyo. ¿Qué le da confianza para seguir adelante?

A pesar de los ataques presidenciales sistemáticos y diarios a la UNAM, la respuesta universitaria ha sido de una sorprendente e inquietante pasividad. En otros tiempos ya estaríamos viendo a asambleas estudiantiles en todas las facultades preparando marchas y protestas. Ciencias Políticas y Filosofía estarían ya en paros activos. Los colegios académicos estarían alistando colegas en todo el mundo para protestar por las agresiones del Estado contra la libertad de cátedra y contra la autonomía universitaria.

Vemos muy poco de eso. Vemos a universitarios “críticos” de la situación interna de la UNAM. Viejos conocidos dicen “tengo mis críticas” o “es tiempo de una sacudida”. Antes críticos, hoy se alinean con la propuesta presidencial. Consciente o inconscientemente se alinean con el proyecto del Estado totalitario, por más que busquen argumentos obtusos, complejos y “democráticos”.

El problema es así: por más que el Presidente critique al Consejo Universitario como órgano colegiado conservador que decide quién será quien ocupe la Rectoría, no puede ocultar su propio método preferido: que sea él, y sólo él, quien tome la decisión sobre la Rectoría.

En el mismo tenor de la crisis universitaria, los sectores progresistas o la llamada “izquierda” que han apoyado a López Obrador y su movimiento y que hoy callan ante sus afirmaciones y calumnias, reciben el escopetazo presidencial en la cara.

¿Qué dicen las feministas, cuando el Presidente afirma que su movimiento es una “creación” neoliberal para justificar el robo de dinero del erario público para sus necesidades frívolas y yendo en contra del interés “real” de la nación? ¡Nada! Callan como momias.

¿De verdad le van a permitir que el Presidente denigre a su movimiento y lo que subyace detrás de su análisis, que es su desprecio por las mujeres insumisas?

¿Y qué decir del movimiento medioambientalista, cuando está a punto de iniciar la reunión de COP26 en Escocia con todo el mundo preocupado por el cambio climático y en medio de una discusión históricamente regresiva sobre energías renovables en México? ¿Aceptarán el veredicto presidencial de que son un movimiento creado con la intención de robarle dinero al Estado, bajo una lógica neoliberal de emplearlo en causas verdes necias, y para evitar darles dinero a los pobres?

Gran parte de sus integrantes votaron por López Obrador, y callan deshonrosamente ante sus aseveraciones. ¿Por qué será?

Y ahora resulta que el gran descubrimiento del Presidente es que el reclamo por el respeto a los derechos humanos es, en realidad, una gran treta neoliberal. No importa que Naciones Unidas considere a los derechos humanos como una conquista de la humanidad. ¿Será por eso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya voz se ha extinguido en este sexenio, debería ingresar a la lista de los desaparecidos? ¡Viva la llevaron, viva la queremos!

Promesas van y promesas vienen en materia de desaparecidos, pero no se refleja en el presupuesto. El gobierno prefiere indagar a Díaz Ordaz y Echeverría por crímenes de lesa humanidad en vez de atender el asesinato, ayer, de oootro periodista, ahora en el estado de Chiapas, cuyo nombre era Fredy López Arévalo. Ya van 48 en el sexenio, convirtiendo a México en el país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico.

La prioridad del gobierno es investigar y enjuiciar el pasado remoto para poder acomodar su demagogia sobre la realidad actual.

La construcción de un Estado totalitario en México exige que la población se subordine a los deseos y proyectos del Líder Máximo, lo que justifica la militarización creciente del país, especialmente en la Ciudad de México, cuna de la oposición. Lo que viene, con la intimidante militarización del país y el abandono de un modelo democrático de gobierno, son tres años de imposición de un modelo de gobernanza trans sexenal que le permitirá a López Obrador imponer a su sucesora en la Presidencia y seguir gobernando a México como líder de facto. Todo ello para que nos quede claro a las y los mexicanos de que a López Obrador nada le es “ajeno”.

POR RICARDO PASCOE PIERCE

