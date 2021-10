3 nuevos gobernadores de Morena, 3

A partir del lunes, cambia la historia de Baja California, Colima y Sinaloa, con la asunción de nuevos gobernadores; los tres de Morena. Esperan un impulso económico con la llegada de Marina del Pila Ávila; en Colima, el fin de las pifias priistas de Ignacio Peralta, con Indira Vizcaíno; y una continuidad razonada de Quirino Ordaz, en la izquierda, con Rubén Rocha. Esperan la inyección de recursos frescos de la 4T. Le dicen adiós a un PRI anquilosado, reumático y sin atractivo.

JALISCO: El gobernador Enrique Alfaro, ante el Congreso local y a la comunidad, habló de un estado de fantasía. Para él bajaron inseguridad y desapariciones; tiene el apoyo del pueblo y logró finanzas sanas. Sus otros datos enfrentan la realidad, totalmente distinta. Sacó del cajón de los recuerdos la promesa de terminar la Línea 4 del Tren Ligero y el Hospital Civil de Oriente. Enrique sigue en campaña. Busca la Presidencia para 2024. ¿Será comparsa de Morena?

QUINTANA ROO: En las primeras encuestas para la sucesión de Carlos Joaquín sobresalen la senadora Marybel Villegas, y el empresario Rafael Marín Mollinedo. Atrás, el otro senador, José Luis Pech, las ediles del PVEM, Mara Lezama y Laura Fernández, el actor Roberto Palazuelos (MC), el exdiputado morenista Luis Alegre. Morena, pinta fuerte en las encuestas.

HIDALGO: El gobernador Omar Fayad (PRI) asistió al informe del senador por Morena, Julio Menchaca, principal aspirante de Morena a la gubernatura. El delegado de Bienestar, Abraham Mendoza, hizo el oso al dejar evidencia que lleva esquiroles contra Menchaca, Francisco Xavier, Nuvia Mayorga y el mismo Fayad. Los chiflidos fueron pagados por los esbirros de Mendoza, Lisset Marcelino, Gustavo Cendejas, entre otros. Añoran los ríos de dinero de Gerardo Sosa del Grupo Universidad.

NUEVO LEÓN: Sale para Glasgow, Escocia, el gobernador Samuel García. No siempre hay chance de viajar de gorra. El pretexto es la COP26. No lleva un mensaje ecologista. Es despilfarro. ¿Notaron que no enviaron fotos del avión en redes sociales? ¿Hay algo mejor que primera clase?

GUERRERO: A 4 días de tomar posesión, la gobernadora Evelyn Salgado se reunió con el presidente del Clúster Minero Guerrerense, Enrique Margalef y directivos de las minas Capela, de Peñoles; Media Luna, de Torex Gold; Los Filos de Equinox; Campo Morando de Alteley Mining y Grupo Escorfin. Firmaron un convenio para inversión Alianza Guerrero, con las mineras que generan una derrama de 6 mil millones de pesos. Acuerdo con interés social.

MICHOACÁN: El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con dinero en las arcas, iniciará el pago de salarios atrasados a maestros. Así desbloquearán las vías de ferrocarril. El líder de la CNTE, Gamaliel Cruz, aceptó el plan de pagos, pero exigió que la Tarjeta Bienestar se reciba en otros bancos, ya que no sirve en la mayoría de los cajeros. Para variar.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

