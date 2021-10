¿Y Enrique Graue?

Seis días y contando. Seis mañaneras al hilo en las que el Presidente se lanza contra la UNAM. ¿Y dónde está el rector para responder a los señalamientos? La tibieza que ha marcado desde el inicio la gestión de Enrique Graue, que quedó evidenciada por la falta de liderazgo durante la pandemia, se visibiliza más que nunca, y en el peor momento. Graue está ausente. Ni en el boletín que emitió la Institución para responder a las críticas presidenciales hace una semana, estampó su firma.

La andanada comenzó el 21 de octubre cuando el Presidente afirmó que la UNAM “perdió su esencia, se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales”. Desde entonces, la universidad recibe latigazos mañaneros. ¿Y Graue? Apenas en una tímida aparición hace un par de días esgrimió una respuesta que no alcanzó a serla. Sin mencionar a López Obrador ni hacer alusión a los señalamientos, durante la inauguración de la Exposición de Orientación Vocacional “Al Encuentro de Mañana 2021” que se realizó de manera virtual, afirmó que “la educación que imparte la Universidad responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación”. Eso es todo. ¿No hay mayor defensa?

•••

Quien sí ha hablado, es el exrector José Narro. Conversamos con él. “Es muy lamentable, porque por un lado (el presidente) generaliza, por otro lado, personaliza. El presidente debe entender que no es un egresado más de la Universidad Nacional; por supuesto los egresados, incluido él, tienen todo el derecho de decir lo que tengan que decir; pero es muy importante la forma y el sitio, lo que está detrás de las palabras.

“Él es el presidente de México. El usa para mandar el mensaje el Palacio Nacional. Es muy preocupante. Aparte de la incomprensión de lo que es hoy en día la universidad pública en México, lo que significa y lo que ha avanzado en las últimas décadas en el país, junto a esa falta de entendimiento clara de lo que es y representa la universidad pública y la UNAM.

“La UNAM no ha perdido su esencia, la esencia desde que se restableció por Justo Sierra en 1910, ha sido la de jugar un papel importante en el desarrollo de México. No se puede entender el siglo XX de nuestro país y su Universidad Nacional sin sus egresados, sin las investigaciones, sin la difusión de la cultura; sin la extensión de los servicios que da la Universidad a México, sin su participación para el desarrollo de las universidades públicas, la mayoría de ellas autónomas en las entidades federativas.

“No se puede entender, a menos que ignores la historia, entonces cometes tal cantidad de dislate. Por supuesto que no ha perdido su esencia, por supuesto que no se ha derechizado; por supuesto que cumple con su función y con su vocación y su voluntad; y por supuesto que doy la cara por el trabajo realizado por los ex rectores”. Eso dice Narro. ¿Y Graue? ¿Dónde está el rector Graue?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

