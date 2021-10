Primero, los académicos; ahora, la UNAM; ¿quién sigue?

Primero inició la persecución contra los “opositores”; luego, contra los empresarios; después fueron los científicos a quienes han acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y quiere que paguen con cárcel; ahora desde Palacio, se arremete en contra de la máxima casa de estudios en el país y un referente latinoamericano: la UNAM.

El argumento es que “aburguesaron” y que un ex presidente cooptó a los intelectuales y académicos.

Como egresada de la UNAM, reconozco la grandeza de la institución; su peso en la historia, en el presente y en el futuro del país; que ha sido y es semillero de grandes mentes que tanto han abonado al país; por lo que creo que debemos de cerrar filas, de otra forma ¿quién seguirá?

Me trae obligadamente a la memoria el poema de aquel pastor protestante alemán Martin Niemöller: “cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista; cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata; cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista; cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío; cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. 75 años después, estas letras siguen vigentes, sobre todo en estos momentos convulsos de México.

El gobierno federal debería trabajar de la mano con la institución en temas que atañen a todos los mexicanos, como la atención de enfermedades y la protección del entorno; debería escuchar consejo de sus especialistas, inyectar recursos para hacerla aún más grande. Consolidar las alianzas académicas que nos permitan transformar verdaderamente a México.

Dice un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar y eso probablemente tengan que hacer las universidades estatales, pues está más que claro que la autonomía por la que tanto lucharon, aquí sale sobrando y que en los estados donde gobierna morena no se les ha tomado en cuenta, ni en sus necesidades, mucho menos como aliados expertos.

Somos más, muchos más, los que queremos seguir viendo crecer a la UNAM; recuperar a nuestro país. Hay que estar unidos y no dejar de trabajar. Sobra externar mi solidaridad con la UNAM y con su extensa comunidad.

POR ANILÚ INGRAM VALLINES

DIPUTADA FEDERAL

@ANILUINGRAM

CAR