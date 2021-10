Ciudad de México, pintada de verde

La capital no se encontraba en semáforo verde epidemiológico desde mediados de junio. Gracias al excelente trabajo del gobierno de la ciudad, al buen comportamiento de la población y al avance de la vacunación, es que vamos por el camino correcto.

Con este cambio también se abren nuevos aforos en los espacios públicos de la capital, en donde destacan los actos al aire libre, al pasar de 75 a 100 por ciento, operando a toda su capacidad.

Pero otra vez, y a pesar de que le cause agruras a López-Gatell, y sí, a propósito no le digo doctor, el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio y desde luego responsabilidad de todos los capitalinos.

Con el uso de cubrebocas nos cuidamos y protegemos todos, por ello debemos seguir puntualmente las reglas de las autoridades sanitarias en la capital. Por ejemplo, con la tan esperada carrera de Fórmula 1, que tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se deberán tomar en cuenta una serie de medidas para los que decidan asistir. Para acceder al evento, los aficionados deberán presentar su certificado de vacunación COVID-19 o una prueba negativa al virus SARS-CoV-2, hecha con al menos tres días antes de la carrera. Independientemente, del uso obligatorio de cubrebocas y de pasar por los filtros sanitarios para la toma de temperatura.

En los centros nocturnos, bares, cantinas, discotecas y salones, con horario hasta la 1 de la mañana, se permitirá un aforo de 50%.

Para tomar la determinación de que la ciudad pasara a semáforo verde, un elemento fundamental fue la reducción de los hospitalizados, la cual ha venido bajando semana a semana. De igual manera, hay una reducción de 82% de casos activos con COVID-19 con respecto al máximo de la tercera ola, registrando actualmente un aproximado de 12 mil 500.

Por ello, es comprensible y lógico que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nos diga que “todos a la escuela”, que ya se regrese a clases de manera presencial. Y es que no es un tema sólo del coronavirus, sino también de todos los impactos que se han tenido al dejar de ir a la escuela.

Resulta incongruente que bares y cantinas operen a 50%, pero no se regrese a clases presenciales. Se deberán de tomar los cuidados pertinentes, como he dicho, cuidarnos para cuidar a los demás, pero ya no existe excusa para no ir regresando en forma gradual a las clases presenciales con la implementación de todas las medidas sanitarias del caso.

Tampoco debemos caer en discusiones y debates inútiles como los que les gustan a Hugo López-Gatell, quien recordó que la Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener un comprobante de vacunación para poder regresar al trabajo.

Lo que se le olvida al Zar anti-COVID, es que, aunque la Secretaría de Salud no haya establecido como requisito que se deba tener un comprobante de vacunación para poder regresar al trabajo, todos tenemos un mínimo de garantías consagradas en la Constitución Política, y una de ellas es el derecho a la Salud.

El derecho de un individuo termina donde empieza el del otro. Ahora resulta que tenemos que lidiar con el COVID-19 y con los irresponsables que no creen en la vacunación.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

CAR