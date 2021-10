Agnotología: La apuesta por la ignorancia

El jueves 28 de octubre, Alarcón, caricaturista de El Heraldo de México, publicó un cartón devastador. En la cama, un hombre de avanzada edad cuyo rostro nos recuerda a Jorge Alcocer, secretario de Salud, y una niña que nos recuerda a caperucita roja que le dice: “pero que ignorancia tan grande tienes, abuelito…”. Luego de su comparecencia y su planteamiento sobre el efecto negativo de las vacunas anti covid-19 en el aprendizaje del sistema inmunológico de los niños y el anuncio de que él no vacunará a sus nietos, Alcocer recibió las peores críticas. ¿Qué sabrá el funcionario sobre el contenido y funcionamiento de las vacunas? o bien ¿estamos ante un argumento más para sembrarconfusión, desinformación e ignorancia sobre el Sars-Cov2? Pensar que un secretario de estado ignore la materia de su propio trabajo se antoja grave, pero es más probable que estemos ante una estrategia mediática para mantener la ignorancia de la opinión pública. La cadena de noticias alemana Deutsche Welle presentó una investigación de los periodistas Pascal Vasselin y Franck Cuveillier titulado Manipuladores de Opinión. En ella se hace un recuento histórico de cómo la ciencia ha sido utilizada por empresas y gobiernos para generar, con el pretexto del conocimiento universal, un gran cúmulo de información que lejos de proveer un camino hacia la verdad generan confusión, por lo tanto, no son visibles los responsables de diversas afectaciones a la población y al medio ambiente. Por ejemplo, por décadas se ocultó el efecto nocivo de los cigarrillos como precursores del cáncer de pulmón. La forma de hacerlo fue a través del financiamiento por parte de las tabacaleras a diversas investigaciones que comprobaban que el cáncer de pulmón es causado por otros agentes externos como la alimentación y la contaminación. Otro caso es el de la muerte masiva de abejas. Para evadir la responsabilidad de los fabricantes de pesticidas causantes de esta mortandad, se hicieron investigaciones que señalaban a virus, bacterias, hongos, la radiofrecuencia 5g,como responsables del fenómeno y muy poco se investigó sobre los mismos pesticidas. Lo mismo sucede con el cambio climático, el bisfenol A, la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono, píldoras anticonceptivas y un largo etc. Es decir, mucha información para ocultar la verdad. ¿Usar la ciencia contra sí misma? Este fenómeno de desinformación para mantener y propagar la ignorancia ya es materia de estudio en la Universidad de Harvard y ya se conoce como Agnotología. Desinformación y retraso mientras grandes compañías siguen ganando dinero. ¿Esta estrategia se aplica en la política? Loque se ve no se juzga.

Corazón que sí siente

Otra cortina de humo. Revivir el asesinato de Colosio en 1994. El gobierno de AMLO hasta le ofreció protección a Mario Aburto asesino confeso, si tiene “otra versión de los hechos”. Insólito.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

