Ruta2022, Aguascalientes

De las seis gubernaturas que se disputarán el próximo año, la de Aguascalientes es prácticamente la única que está fuera del presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido. Ahí nunca ha gobernado la izquierda.

Desde que el priísta Otto Granados Roldán perdió el estado, se instaló una hegemonía panista. Felipe González González fue el primero de 1998 a 2004. Juan José León Rubio fue interino de agosto a diciembre de 2004. Luis Armando Reynoso Femat gobernó de 2004 a 2010. Carlos Lozano de la Torre, del PRI, de 2010 a 2016. Tras el tropiezo priísta, llegó de nuevo el PAN con Martín Orozco Sandoval, en 2016 y concluye el próximo año.

Sólo hay dos factores que podrían darle más posibilidades a Morena y sus aliados de disputar la gubernatura de Aguascalientes. Uno, que el PAN decida ir solo, es decir, romper la alianza con el PRI y PRD. Es altamente probable que AN gane, sin embargo, no sería un mensaje positivo para las otras cinco elecciones y las que vendrán en 2023 y 2024. No aportaría a la unidad de la alianza opositora.

El otro factor son las divisiones internas en el PAN local. La diputada Tere Jiménez Esquivel es la candidata natural y tiene el apoyo de Marko Cortés, el presidente nacional del PAN.

Pero, el gobernador Martín Orozco, panista, tiene como delfín al senador Antonio Martín del Campo. Además, el gobernador no está en buenos términos con Marko Cortés y mantiene una relación fracturada desde hace meses con Tere Jiménez.

Antonio Martín del Campo quiere ser gobernador de Aguascalientes sí o sí, y frente a las fracturas internas en el PAN ya se está moviendo. Coquetea con Movimiento Ciudadano, cuyo coordinador estatal, Gustavo Granados Corzo, ya se reunió con él varias veces y no descarta a ningún otro aspirante.

En la trinchera de Morena saben que sus posibilidades en Aguascalientes son pocas. Por ahora suenan tres nombres. Nara Ruvalcaba, experredista y perdedora en la elección para la presidencia municipal de la capital, en 2001; también perdió como candidata a gobernadora en 2010. Aldo Ruiz Sánchez, exdelegado federal, y el empresario Arturo Ávila.

La sensatez parece estar del lado del PRI. Lorena Martínez, quien fuera candidata a gobernadora en 2016, suena como aspirante. Pero ella misma se descartó, porque asegura que para la próxima elección se busca una alianza con PAN y PRD, encabezada por Acción Nacional. Se menciona también a Blanca Rivera Río, esposa del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, y el regidor del Ayuntamiento de Aguascalientes, Tagosam Salazar.

••• BON APPÉTIT. En el Estado de México comenzaron a agitarse las arenas movedizas de la política. Está ocurriendo una dualidad extraña de cara a la elección de gobernador en 2023. Por un lado, orfandad política en el mayor bastión del PRI, y por otro, una sofisticada estrategia electoral. Todo operado desde el Palacio de Gobierno de Toluca.

