El trago amargo de chambear para el presidente

Según dejamos atrás el ecuador del sexenio, algunos entusiastas empiezan a dar muestras de desesperación por una razón humana, demasiado humana: se acaba el tiempo y no les dan chamba. A La 4T, madre generosa, le pasa lo que a todas las madres generosas: aunque no lo dice, tiene sus hijos consentidos, y solo a ellos les toca lugar en la mesa.

La familia es numerosa y no hay para todos. Resultado: los hijos menos atendidos hacen lo imposible por llamar la atención, a ver si cae algo. Es así como uno se pone a torpedear al otro por neoliberal al tiempo que lanza elogios al Presidente, mientras el de más allá dice que la dirigencia de Morena está del nabo, no como el presidentazo que nos cargamos, en tanto el de más lejos también piropea al líder, sobra decir, mientras se sorprende-indigna porque el movimiento, dice, se llena de políticos gangsteriles del PRIAN, como si Morena no fuera un prellenado de políticos gangsteriles del PAN. (Aunque el reclamo es justo: la izquierda, sabemos, es más que capaz de formar a sus propios políticos gangsteriles).

El caso más conspicuo es el del tándem Sandoval-Ackerman, que andaba rompiendo un récord de nóminas no solo a su mayor gloria, sino a la de su extensa parentela, pero le pareció que merecían un hermano-cuñado en el gobierno de Guerrero. Y vámonos: a mentar madres contra Macedonio, Mario Delgado y etc.

Te lo digo con el corazón en la mano, amigo chairo: no funciona. No insistas. Vas a conseguir enemigos, vas a seguir sin chamba y el Presidente o va a seguir sin pelarte, o te va a mandar al gulag de su aversión como a Irma y el Doc Doc.

Ahora bien: supongamos que sí, puedes salirte con la tuya. Que llamas la atención del Supremo y este, en vez de gulag, te da un puesto. ¿Lo quieres? Porque lo de chambear para el licenciado puede ser un trago amargo. Ejemplos sobran: ¿te acuerdas de cómo descalificó públicamente a Arturo Herrera? ¿No has visto lo tranquilo, sereno, sonriente que está el buen hombre desde que dejó Hacienda? ¿Te gustaría pasar a la historia como el amigui de Macedonio, caso de Delgado?

Ya que hablamos de Macedonio, piensa lo que sintió Claudia Sheinbaum de tener que irse a hacer la foto con él. O la propia Sheinbaum, hija pródiga de la UNAM, al tener que enseñarle los colmillos al alma mater luego de que el Presidente la llamó neoliberal. Para no hablar de Ebrard, que se dedica a buscar vacunas para que el Doctor Muerte las deje en bodega y luego, como premio, lo mandan a platicar con Evo o Pedro Castillo, tan divertidos como enseñar a hablar a un guajolote, mientras a la jefa de Gobierno la placean.

Piénsalo, amigo chairo. Puede no ser buena idea entrarle al gobierno, sobre todo con salarios tan recortados. Porque nunca pensarías en usar el puesto para enriquecerte, ¿verdad? Eso ya se acabó, ¿no? ¿Eh?

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

MAAZ