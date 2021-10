Gutiérrez Luna, ni de aquí ni de allá

Como lo hizo César Duarte cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna también busca construir desde el primer cargo del Congreso su candidatura gubernamental, en este caso a Veracruz. Sin embargo, no le va a ser fácil porque a diferencia del priista no tiene arraigo en el estado y los militantes de su partido que tienen el poder local ya conformaron un frente para frenar sus aspiraciones.

Aunque Gutiérrez asegura que es veracruzano, hay quienes creen que es de Sonora porque vivió en Hermosillo en el último tramo del gobierno de Guillermo Padrés, el panista que salió de la cárcel pero mantiene juicio abierto por delincuencia organizada y defraudación fiscal, y a quien asesoró en temas electorales. Otros aseguran que es del Estado de México porque obtuvo su diputación como candidato plurinominal de esa entidad.

En medio de su intento por crear una identidad como jarocho se trajo a un comunicador de ese estado. Se trata de Miguel Ángel Luna Modesto y lo nombró coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, quien está realizando una operación desde aquí para incentivar la presencia de su jefe en el estado y posicionarlo.

De manera complementaria, el presidente de los diputados empezó a realizar visitas los fines de semana en Veracruz, donde se placea y reúne con diferentes cuadros de la política, una actividad que ya molestó al gobernador Cuitláhuac García, quien a pesar de haberse reunido con él en otras ocasiones, ayer los desconoció como parte de su rechazo y de cerrarle las puertas.

“No es diputado de Veracruz, se reeligió como diputado del Estado de México. Por eso no tengo relación con él, no tengo conocimiento de él. No sé quién es, que hizo, dónde estuvo. Aquí estuvimos luchando cuatro años. Ya, como en esta última etapa, pero precisamente hay un video que narra desde qué años estamos luchando en esto. Entiendo que está muy interesado en este tipo de actos, pero la lucha aquí en Veracruz, que nos costó mucho y que ustedes saben muy bien (sic), llevo yo desde los 17 años. Desde que he estado participando políticamente abierto en esto y yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna aquí pero entonces por eso les digo no lo conozco, no sé cuál es su intención, no he platicado con él sobre eso. Él es presidente del Congreso. Entiendo que ya debe tener algo de trabajo. Espero y cumpla con un punto muy importante. Y si yo le pido y ahí vamos a ver si es cierto que está con la transformación o no, que saque la reforma eléctrica. Y también, si quiere venir a contribuir aquí en Veracruz, pues que lo empiece primero por abajo, a que lo conozcan”, dijo el gobernador.

Luna Gutiérrez y su equipo no tardaron en divulgar fotos en las que aparecen juntos. Es claro que lo dicho por Cuitláhuac lleva jiribilla porque siente amenazado su coto de poder y está dispuesto a defenderlo a toda costa. Junto con Rocío Nahle hará todo el gobernador por parar en seco las aspiraciones del presidente de la Cámara para sucederlo.

Uppercut: Sin cambiar una sola coma, será aprobada este martes por el pleno del Senado, la Miscelánea Fiscal de López Obrador.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR