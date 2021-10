Paulina Rubio presumió a sus parejas y ahora ordena que no le pregunten de su vida

PAULINA RUBIO PUBLICÓ FOTOS BESUQUEANDOSE CON SUS EX Y LOS PRESUMIÓ DE MIL MANERAS PERO COMO LE DEJARON DE GUSTAR, LOS PERIODISTAS TENEMOS QUE HACER DE SUS ADIVINOS Y PSICÓLOGOS, Y AHORA AMENAZA CON ESCRIBIR UN LIBRO....

Paulina Rubio, quiere hablar de sus conciertos y no de su vida personal con el cuento de: “mi música habla por mí”, pero antes de que sus ex la demandaron de no prestarles a sus hijos se la pasó presumiéndolos, publicó todos los detalles de su boda con Colate, exhibió a los dos padres de sus hijos en sus giras, los presentó, los presumió de mil maneras, publicó fotos de ellos besuqueandose con ella y de pronto un día amanece dándonos órdenes: “Ya no me hablen de él porque ya me dejó de gustar”.

O sea, los periodistas encima tenemos que hacerla de psicólogos y de adivinos de los famosos, porque primero se buscan a las peores parejas, los presumen cuando están en su buen momento, pero no la agarres en su cuarto de hora porque te gritan: -No se metan en mi vida privada-.

LIVIA BRITO, ENTIENDE POR FAVOR, PRIVADO ES CUANDO SE PRESENTA UN FOTÓGRAFO EN TU BAÑO, UNA PLAYA ES UN LUGAR PÚBLICO DONDE PUEDES FOTOGRAFIAR HASTA A LA REINA

Livia Brito demanda penalmente a revistas y periódicos porque invaden su privacidad. Privado es cuando estás en el baño haciendo tus necesidades, si ahí se presenta un fotógrafo o un periodista a hacerte una entrevista entiendo que lo demandes porque no te dejo hacer del baño a gusto, pero nadie te va a perseguir a un excusado, pero por favor razona, una playa es un lugar público y aunque seas el Presidente y te fotografían, no puedes acusar al fotógrafo de invadir tu privacidad.

NINEL CONDE SE COBIJA MUY BIEN AL REVÉS

Ninel Conde es otra que se cobija muy bien al revés, los periodistas le servimos cuando quiere acusar a Giovanni Medina, padre de Emmanuel, diciendo que hace año y medio no deja que lo vea, para esas notas o acusar a los jueces por darle la custodia provisional al padre, Ninel si nos usa pero si le preguntamos de Larry Ramos, contesta diciendo: “No oigo nada de este lado” y se sigue de largo.

Por su parte, Paulina Rubio dice que la prensa: “me han tratado de linchar y acusarme por ser mala madre al no permitirle a mis ex que vean a mis hijos, pero ya estoy escribiendo un libro para contar mi sentir; no necesito más atención mediática, simplemente quiero que se me respete como mamá y como ser humano”.

¿Cuándo van a entender las celebridades del medio artístico, deportivo y político que ya no hay secretos, que siempre están expuestas porque siempre tienen encima una cámara o un celular.

De lo que no se dan cuenta Ninel, Livia y Paulina es que la mala comunicación que tienen con los que decían que amaban, lo pagan las criaturas y que aún si sus relaciones amorosas fueron horribles, ellas escogieron a esas parejas.

POR SHANIK BERKMAN

