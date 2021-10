Camino a la ONU

¿Cómo estará el clima en Nueva York? Me preocupa agarrar frío en el Yankee Stadium. ¿Con la guayabera estará bien o me llevo el suéter de Chiconcuac? No, cómo cree, Domínguez. A la ONU tengo que ir contraje y corbata. Hay que cuidar la investidura. ¿Cómo que no lo plancharon? ¿Al menos le bajaron el dobladillo como les pedí?No, no importa. Me lo pongo así. Estoy con el tiempo encima. ¿Me averiguó lo que le pedí de los restaurantes mexicanos por allá? No puedo estar dos días con una dieta de comida gringa, aunque me dicen que te cobran 15 dólares por un taco. A propósito, ¿dejan pasar con lonchera al estadio?Quiero llevarme un itacate para el juego. Las salchichas de plano no las aguanto. Ah, perfecto. Sí, y acuérdese de la anforita con pozol. Ya ve que me gusta tomar algo ligero con las guajolotas. No, con tres está bien. Bueno, cuatro, por si hay extra innings.

No me gusta salir al extranjero, caray. Sobre todo a Estados Unidos. Digo, aparte del beis, es muy poco interesante. Porque Trump no ha respondido mi invitación a desayunar, ¿verdad? Cómo se le extraña. Buen amigo. Y buen amigo de México. ¿Sabes si le gusta fildear y macanear? Bueno, como sea, le voy a llevar una camiseta de los Pericos.

Beatriz, ¿qué opinas? Aparte de explicarles cómo acabé con el neoliberalismo, ¿querrán que les hable de historia de México?La última vez estaban encantados. ¿Viste cómo a Blinqui, Blini, Bili…? ¿Cómo se llamaba, Chucho? Sí, pregunta, por favor. ¡Eso, Blinken! ¿Viste cómo se le humedecieron los ojos de emoción cuando hablé de los liberales y los conservadores? La otra es que les ponga música. No, sin equipo especial, Domínguez. Pego mi teléfono al micro. Estaba pensandoen la “Marcha de Zacatecas”. Ah, ya sé. Al final, grito tres veces “¡Viva México!” Eso sí, no puedo dejar de mandar un mensaje a los países occidentales por el colonialismo y la opresión. Chucho, pongan en el discurso algo contra los alemanes por la Guerra Mundial, contra Portugal por la colonización en Brasil y contra los americanos por la Guerra Civil. Ah, claro, y contra España. Sí, en donde está lo de la fraternidad universal. Ahí queda bien.

¿Empacaron los ejemplares de mi libro? Perfecto. Se me hace un regalazo. ¿Los metieron en el morral con la Cartilla Moral? Excelente. ¡150 mil pesos por sobrepeso! Las líneas aéreas son unas abusivas. Dile a Mario que vamos a lanzar una iniciativa de ley para limitar el precio del boleto a 200 pesos, vuelos nacionales, y 300, internacionales. Y que se se preparen, porque ahí vienen las Aerolíneas del Bienestar. Esto ya cambió.

¿Cómo que se retrasó el vuelo? ¿Qué pasó? ¿Apagón en el aeropuerto? No, no. Dile a Manuel que no se preocupe y que la nación le está muy agradecida por su patriotismo.

Domínguez, acuérdese de que regresando me voy a Nayarit.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

PAL