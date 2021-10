Desde la época colonial, un grupo de mexicanos se han organizado para que a través de donaciones se apoye a grupos desprotegidos de la sociedad, lo mismo huérfanos que viudas, pasando por ofrecer becas a estudiantes de bajos recursos con niveles de excelencia, y ni qué decir de apoyar a discapacitados y niños con padecimientos costosos como el cáncer.

De esa manera surgieron proyectos como el Colegio de las Vizcaínas, que fue fundada por españoles de origen vasco, o la Fundación Rafael Dondé, que permite ampliar la matrícula del Colegio Salesiano, y en el México moderno ayudó a organizaciones como la Fundación Teletón para niños con necesidades con discapacidades, o la Fundación Nariz Roja, que ayuda a la detección temprana del cáncer infantil.

La realidad es que esas obras pías, que como le digo, tienen una larga tradición y sufrirán un duro golpe con la Miscelánea Fiscal para 2022 en el Congreso. La idea de la 4T es limitar las deducciones por las ayudas a esas organizaciones que han suplido lo que no hace el sector público. Usted dirá, amigo lector, que para eso está el gobierno, pero lo cierto es que si hace una revisión somera de la gestión del DIF, Insabi y otras que atienden a grupos vulnerables, concluirá rápidamente que no se dan abasto, y no existe interés alguno en mejorar esas instituciones en tiempos de la llamada pobreza franciscana del Presidente.

Por eso los encontronazos en San Lázaro; no hay dinero público ni instituciones que suplan la labor de la sociedad civil. Tampoco habrá que decir que esas fundaciones desaparecerán con la reforma de marras, pero estarán más limitadas. Para el gobierno, las fundaciones son una manera de darle la vuelta al fisco, y no dudo que haya algunos que se aprovechen de esas deducciones fiscales, pero son los menos.

Sin embargo, para los especialistas de lo político, se cierra el paso a quienes cuestionan los errores del gobierno. Como sea, limitar las donaciones tendrá impacto y pegará a los más pobres.

LA RUTA DEL DINERO

En abril pasado al interior de Canal 11, que lleva Carlos Brito Lavalle, dio inicio el servicio de limpieza a cargo de la empresa Ocram Seyer, el problema es que no ha recibido ninguno de los pagos mensuales, ya que se les intenta penalizar por no entregar diversos insumos nunca requeridos. Así, se habla de maniobras injustificadas, pues la propia Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, informó que ambas partes deben ceñirse a las condiciones asentadas en la convocatoria de compra. En tanto, como principal actor se señala al subdirector de recursos materiales, Álvaro Vargas García, sobre quien recaería el olvido que ya ha desembocado tanto en un escenario complicado para la proveedora, como en subejercicio para la transmisora. Así, en el sector se preguntan ¿hasta cuándo permanecerá callado el OIC, a cargo de Julieta Olmos? Pues ya ha sido llamada dos veces a intervenir, sin que hasta el momento se haya movido un dedo. Acaso ¿hará falta instrucción directa del secretario de Función Pública, Roberto Salcedo?

