Oposición vs. Oposición

La oposición no se repone y sigue extraviada. La oposición no se repone y sigue extraviada. En el fondo, la razón les asiste en un montón de temas, pero en la forma carecen de una estrategia exitosa. El presidente les tiene tomada la medida. La alianza opositora no logra comunicar sus éxitos, entre otras cosas porque no sabe dónde están estos. Pese a resultar atropellados en la discusión del paquete económico en cámara de diputados, PAN, PRI y PRD, tendrían que ventilar que superaron una primera prueba. Mantuvieron la cohesión. Y lo hicieron, de cara a la batalla que viene, la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador. Lejos de eso, la última estampa de unidad no es esa, sino la acción de inconstitucionalidad por la revocación de mandato, que los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, de los tres partidos, presentaron la semana pasada. Esa imagen, no es de victoria ni lo será, sino de inconsistencia. Es un botón de muestra de los yerros y bandazos en que incurren.

¿Cómo explicar a los ciudadanos que legisladores del PAN, PRI y PRD interpusieran ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad por la revocación de mandato que aprobaron ¡legisladores del PAN, PRI y PRD!? ¿Cómo comunicar que diputados de los tres partidos tratan de frenar lo que diputados –y senadores- de los tres partidos votaron y avalaron?

No tiene ni dos meses que en San Lázaro se aprobó lo que ahora quieren tumbar. Y en el Senado salió prácticamente por unanimidad, con solo dos votos en contra –ninguno de algún legislador de PAN, PRI o PRD, por cierto-, la pregunta para la revocación, que ahora quieren echar abajo. Los tres partidos avalaron que hubiera consulta de revocación, decidieron la fecha y definieron la pregunta… y ahora ya no la quieren.

¿En serio, este es el tema más urgente que ve la oposición, como para corregirse la plana a sí misma? Teniendo otras posibles banderas, frente a decisiones –por decir lo menos- cuestionables, resultados de la 4T que no terminan por ser presumibles, se enredan en un asunto que ya debía estar saldado, en el que no tienen nada por ganar. En todo caso, podrían hacerle el vacío a la revocación, pero no, siguen mordiendo el anzuelo. Por eso el presidente avanza sin ser molestado, mientras la oposición se enfrasca en una disputa estéril… con la oposición.

Y mientras algunos andan en la grilla, otros están haciendo cosas por transformar la vida de miles de personas. El Consejo Mexicano de Negocios, a través de Éntrale, promoviendo el fortalecimiento de la agenda de inclusión laboral de personas con discapacidad, reconoció a cuatro empresas líderes en inclusión laboral: Accenture, General Motors, The Home Depot y Grupo Lala. En un país donde hay más de 6 millones de personas con discapacidad, de las que menos del 30% están en el mercado laboral, apostar por su habilidades y potencial no solo es necesario, sino urgente.

