Sí hay alternativa para méxico, paremos el sexenio del oscurantismo

Después de un rato sin escribir sin duda me llegó mucha motivación para poder compartir con la ciudadanía muchas cosas que han llamado mi atención, si bien México no va caminando conforme a lo que se necesita mi pregunta es por qué este gobierno federal gasta más tiempo en las mañaneras teniendo como eje central la polarización, división y desvirtualización de la realidad con los medios de comunicación poniendo a favor el terreno para el gobierno de Morena, por qué existe un presidente de la República que desconoce las fuentes de datos y las funciones como mandatario federal comportándose como presidente de partido con el plus de los recursos de una estructura Ejecutiva de gobierno.

Tengo varios cuestionamientos: por qué este gobierno federal no tiene un programa de gobierno claro, por qué no tiene mesas de gabinete para analizar y revisar acciones en el país, por qué no tiene mecanismos de medición e interlocución para generar resoluciones y evaluaciones que puedan compartirse con la ciudadanía como todos los gobiernos en cualquiera de los ejes federal, estatal y municipal en el mundo este es el único que se basa en: polarización mediática, persecución política y presupuesto monopolizado para ejes de acción populista.

Es evidente que necesitamos alternativas, alzar la voz pero también generar propuestas y de ahí surge la presentación de la propuesta alternativa del PEF 2022 que presentará la coalición legislativa de Va por México y esta es la gran oportunidad de hacerle notar a la ciudadanía que SÍ HAY ALTERNATIVAS ya que el presupuesto que presenta el presidente de la República se centra en estos ejes: dos bocas, tren Maya, aeropuerto y programas sociales populistas operados por los servidores de la nación que saben que su función es electorera.

Qué podemos proponer como oposición responsable y revertir en esta alternativa que estará por presentarse: presupuestos para medicamentos y la lucha contra el cáncer, apoyo para el campo, apoyo para las mujeres, recuperar fondos indispensables que ayudan a la ciudadanía al desarrollo, entre otros. Y es justo ahí donde debemos centrar nuestra atención para poder construir procesos, gobiernos, acciones, bancadas, representantes populares que abonen a construir lo que hoy nuestro México necesita, de otro modo será el sexenio del oscurantismo cuando si hay luz en donde construir, hagamos que las y los mexicanos tengan una oportunidad de desarrollo y paremos juntos esta declive que en nada le abona al país.

Por Fany Santiago, Secretaria Nacional De Comunicación Política del PRD