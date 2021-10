Andrés Manuel y los mil y un invitados a la boda

Hace unos días tuve la oportunidad de encontrarme con la aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, Maki Ortiz, e intercambiar comentarios. Me contó una analogía. Ella tiene referencia para entender la lógica del país: los mil y un asistentes a una boda. Los invitados son este círculo de personas conformados por empresarios en su gran mayoría, opinólogos, políticos, los que se hacen llamar representantes de la sociedad civil y unos más. Hablan por todos y tienen un diagnóstico del país, para ellos es único y real.

Lo único malo es que esos asistentes a la boda no se han dado cuenta que afuera hay 999 mil personas que no fueron invitados y que están marginados, como consecuencia de los pésimos gobiernos y de las decisiones que los asistentes han tomado. Esas personas que han vivido los pasados sexenios en pobreza, con un salario mínimo que no les alcanzaba para una vida digna. La gran diferencia con el gobierno de AMLO es esa, que el diagnóstico del país no es para atender sólo a los invitados de la boda, sino al contrario, principalmente a los que no están presentes. Además, los invitados a la boda le cuestan mucho al país, y como apoyan a los políticos, luego se sienten dueños del presupuesto. De ahí viene la relación que se forjó entre el poder político y económico.

Este ejemplo me vino a la mente cuando vi la foto que compartieron los integrantes de la alianza Va por México en la sede del PRI. Se observan a los dirigentes partidistas rodeados de cuadros con fotografías de los exdirigentes priistas, aquellos a los que las dirigencias del PAN y del PRD, ahora encabezadas por Marko Cortés y Jesús Zambrano combatieron en su momento. En la imagen los acompañan Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, los promotores de esta alianza. No es lo único que se destaca. Tal como lo señaló mi amiga, la diputada Andrea Chávez, no había mujeres, parece que están vedadas de los terrenos de la alianza. La foto también revela la fragilidad de la coalición, y es que tras la reunión, los integrantes aseguraron que están más unidos que nunca, justo cuando el PRI no ha tenido un pronunciamiento claro y se debate entre apoyar la Reforma Eléctrica del Presidente o ser leal a su alianza.

De la reunión surgió el compromiso de un recurso contra la Ley de Revocación de Mandato, algo contradictorio, porque si estuvieran seguros de que el Presidente lo está haciendo mal y ellos tuvieran las soluciones, aceptarían el ejercicio sin temor. No están haciendo el intento de reconocer los errores que tuvieron en sexenios en los que gobernaron, y ahora piden volver a esa situación previa a 2018, como si la gente quisiera volver a lo mismo, dando a entender que todo era bueno con ellos y sin reconocer los avances del actual gobierno.

•••

DE SALIDA.Lo que no se ha dado cuenta la oposición es que la falta de triunfos que tuvo en la pasada elección es porque siguen pensando como los asistentes a la boda, mientras que el Presidente se ha dedicado a atender a todos aquellos que no fueron invitados.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

PRESIDENTE IBN/B ANALITYCS Y EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL POR HARVARD (NIS)

ARTUROAVILA_MX

PAL