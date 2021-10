El plan B de la contrarreforma eléctrica

La Aseval busca que vales de despensa se deduzcan al 100 por ciento.

El jueves pasó desapercibida una propuesta de Morena que fue divulgada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y que se dice es el plan B de la 4T en caso de que se caiga el proyecto de contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador, la cual parece que no alcanzará las dos terceras partes del total de legisladores por el número de priistas que se oponen a votarla a favor, principalmente de Coahuila y Nuevo León.

El proyecto registrado el jueves está a cargo de Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo, un hombre cercano a Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro. Se sabe que Mario Delgado sigue moviendo los hilos a través de Mier y entre ambos definieron las presidencias de las comisiones en diputados Manuel de Jesús Baldenebro es diputado de reelección y en la legislatura pasada también presidió la Comisión del Trabajo. La propuesta que se tiene es que en caso de ser rechazada la contrarreforma del Ejecutivo se eche mano de este nuevo proyecto, considerado más light enviándolo a comisiones.

El plan B propone modificar los artículos 25, 27 y 28, y para garantizar única y exclusivamente la soberanía energética a cargo del Estado, pero sin los candados que se tenía para impedir la participación de particulares. Tampoco plantea la desaparición de los órganos autónomos. Es decir, el planteamiento del diputado Manuel de Jesús Baldenebro, tampoco cancela permisos ni contratos de generación eléctrica con el sector privado y deja de lado la incorporación del litio como área estratégica del Estado.

Cada vez en Morena, en el grupo cercano a López Obrador, aunque no lo dicen on the record ven menos posibilidades de que la iniciativa tal y como la desea el presidente López Obrador tenga posibilidades, pues no solo hay rechazo en un sector del priismo sino en el propio partido de la 4T.

En una entrevista reciente, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Ramírez, cercano a Ricardo Monreal, llamó la atención del lopezobradorismo al declarar:

"Hay que aceptar que hay que meterle mano o no va a haber reforma... Esto es una señal al mundo de que estamos cambiando las reglas y debemos dar certeza... Hay que revisar si el Estado tiene capacidad económica suficiente de generar la energía eléctrica".

No solo eso, ayer el mismo Monreal, jefe de la bancada del Morena en el Senado, exigió respetar el trabajo de los legisladores, así como recato y prudencia a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, para que esperen a que el Congreso haga su trabajo. Esto luego de que Bartlett lanzara advertencias a empresas generadoras de energía.

Bajo ese contexto es que la nomenclatura morenista ha buscado otra alternativa, pues saben que de acuerdo al reglamento interno del Poder Legislativo si la propuesta original no alcanza las dos terceras partes es mandada a la congeladora y tendrá que pasar al menos un año para que pueda volver a ser debatida.

Uppercut: Al participar en el Parlamento Abierto de Análisis al Paquete Económico para 2022, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Martínez Vázquez, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Emisoras de Vales A. C. (Aseval), propuso incrementar la deducibilidad de Monederos Electrónicos de Despensa al 100 por ciento para combatir la pobreza laboral al fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores e incentivar el consumo de alimentos nutritivos y productos de primera necesidad.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

