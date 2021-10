Todos caímos en la trampa

Cada vez son más las voces que prevén que la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador no pasará, aunque perdiendo, el jefe del Ejecutivo ganará más de lo que muchos esperan. Todo está fríamente calculado.

Si la oposición le niega su voto, el primer mandatario tendrá el discurso perfecto para eliminar los subsidios a la energía eléctrica y, con “justa razón”, incrementar las tarifas para el uso doméstico e industrial.

Y la oposición, que no le dará el respaldo a su proyecto en la Cámara de Diputados, será el villano de esta película. La narrativa perfecta de AMLO para lavarse las manos, una vez más, y dejar que la mafia del poder cargue con todo el costo político.

En prospectiva, este escenario es tan real, como el hecho de que el bloque opositor, conformado por PRI, PAN y PRD, ya tienen un acuerdo preliminar para no avalar la reforma presidencial.

El pasado lunes, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, así como sus coordinadores en San Lázaro (Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro) sostuvieron un encuentro y acordaron dejar de presionar mediáticamente a los priistas para que definan el sentido de su voto. La cúpula del tricolor, a su vez, les reiteró lo que ha expresado públicamente: que harán foros para escuchar a los expertos.

Lo que en realidad buscan es ganar tiempo, como pateando un bote. Pero al final, les dijeron, votarán en contra. Con esta definición, que esperan se materialice en el pleno de San Lázaro, se estaría cerrando un capítulo de este largo debate.

Pero la historia no para ahí. Porque, de una forma u otra, todos cayeron en la trampa. Ante la falta de un nuevo esquema para que el Estado maneje la totalidad de los recursos energéticos, la 4T se verá en la necesidad de quitar subsidios y, por consecuencia, habrá un incremento en los recibos de la luz del ciudadano de a pie y los grandes industriales.

Esto no es jugarle al Moni Vidente. El ejemplo lo tenemos al alcance de las manos con los precios de la gasolina Premium, que un día van desde los 21 hasta los 23.9 pesos por litro, en diferentes establecimientos. Todo gracias a la reforma de Peña Nieto. ¿Y qué dice en el gobierno de la 4T?

Que esto es herencia del pasado y de la voracidad de los empresarios. En efecto, les asiste toda la razón. En donde no tienen razón es en la forma en la que acorralan a la oposición. La ponen contra la pared para que digan sí o no a la contrarreforma. No hay margen para la negociación y los acuerdos.

Estos son sustituidos por amenazas, por la política del garrote, porque el que no está conmigo, está en mi contra.

Y al final, quien sale perdiendo, como siempre, es el pueblo pobre. Aquel que estará resentido con la oposición porque bloqueó el regreso a la nacionalización de la industria eléctrica.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Comienza uno siendo un pobre incauto, y acaba convirtiéndose en un pícaro”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

