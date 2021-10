Escuchar hablar de algunas mujeres siempre provoca que se me erice la piel, una de ellas es Eufrosina Cruz, primera mujer presidenta de la Mesa Directiva en la historia de la Legislatura del estado de Oaxaca, una gran luchadora por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres que comenzó su activismo luego de haber sido víctima de fraude y haber recibido amenazas de muerte en Santa María Quiegolani.

Una de las mayores indignaciones de Eufrosina era la invisibilización de las mujeres en la vida privada, pública y política de su municipio, el ver a niñas de 12 años casarse, sin tener acceso a la educación, sin poder decidir qué número de hijos tener y viendo a los hombres dirigir el curso de sus vidas.

Siempre he sido consciente de que, el hecho de que a mí no me pase, no significa que en alguna comunidad de Oaxaca, Veracruz, Chiapas o Michoacán, estas situaciones no estén pasando. En una conferencia para TEDx, Eufrosina habla de cómo arrebató los derechos que la vida le negó, de cómo descubrió no solo su libertad, sino la existencia de derechos y obligaciones.

Hoy, en el “Año del Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública”, que está por inscribirse con letras doradas en el Senado, ella y muchos sabemos de la importancia de la educación para cambiar la realidad en que se vive, para romper con los abusos y costumbres tan arraigados aún en muchos sitios, en muchas mentes.

Hoy, que se conmemora el “Día de la Nación Pluricultural” y se coloca la estatua de la Joven de Amajac que sustituirá a Colón en la glorieta de Reforma, Eufrosina menciona en una entrevista de esta semana para Tragaluz de Latinus que la historia es la historia, hoy es el presente y en el presente lo importante es reivindicar muchas deudas que se deben a la igualdad. La realidad es que la igualdad no se construye con saliva y el presupuesto para los pueblos indígenas es el peor y más bajo de la historia.

Hoy se presentó también en el Senado una iniciativa para que el 5 de marzo sea declarado el "Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas”; al respecto, recordé una entrevista que le hicieron a la entonces Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora; ella mencionaba que uno de los retos más difíciles que tuvo que enfrentar en su vida, fue cuando era titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y llevaba la defensa de Rosa Pérez, una mujer que había resultado ganadora como presidenta de Chenalhó, Chiapas.

Luego de ganar, a Rosa la habían hecho firmar su renuncia de forma violenta y, al asumir su defensa, le comentaron que al restituirla en su puesto corría el riesgo de que sus oponentes la mataran o le hicieran daño a alguien de su familia; Rosa dijo que ella quería regresar a desempeñar su cargo aunque le costara la vida. Esas son las circunstancias a las que desafortunadamente, muchas mujeres se enfrentan todavía.

Hoy, entre las buenas noticias, se avaló también el dictamen que modifica la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” para que la Secretaría de la Función Pública fortalezca el combate a la corrupción e impulse una cultura de transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género, para que más mujeres ocupen puestos de toma de decisiones y se vaya eliminando ese rezago y esa deuda histórica. Hay una gran cantidad de cosas que suceden en un día, muchas que pasan desapercibidas, y otras, que van logrando poco a poco cambiar el rumbo.

POR ALEJANDRA CERECEDO CONSTANTINO

ASESORA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA