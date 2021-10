Los Chuchos y su lucha por no desaparecer

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, jura que su partido no va a desaparecer a pesar de que en las elecciones de junio pasado no se cumplieron las expectativas al quedarse con menos del 4 por ciento del padrón electoral.

Considera que si se corrigen los errores del pasado proceso electoral, su partido va a recuperar fuerza. Con un documento preliminar dado a conocer ayer en San Hipólito de cara a la refundación del partido señaló que las principales causales que afectaron al sol azteca fueron fallas en la estrategia electoral, proyección de la propuesta programática, política de comunicación, resoluciones sobre sus candidaturas, despliegue de partido en distritos y municipios, falta de recursos y política de alianzas.

Zambrano llamó a refundar el partido, pero en ningún momento se hizo una valoración de que la crisis empezó a partir de la salida de López Obrador, cuyo partido trabajó desde que éste era jefe de gobierno en su figura, dejando fuera otros liderazgos y que fue la propia corriente de Los Chuchos la que volcó el partido al liderazgo del tabasqueño, por lo que al irse y llevarse a líderes de otras corrientes el instituto quedó en bancarrota.

El presidente nacional propuso una reforma en los estatutos para adecuar al sol azteca, fundado hace 32 años, a los nuevos tiempos. Equipos de trabajo, del consejo nacional, harán las propuestas para llegar a su congreso de diciembre con un proyecto para valorarlo, discutirlo y luego someterlo a votación.

No vimos cuadros relevantes en el evento. Salvo Jesús Zambrano y Jesús Ortega, líderes de la corriente Nueva Izquierda que administran lo que queda del PRD, acudieron algunos diputados, que no son representantes esa corriente iniciadora del partido de izquierda nacido en 1989. Tuvieron como invitados a Claudio X González, uno de los principales hombres de negocios odiado por la cuatroté, y al publicista Carlos Alazraki.

Zambrano adelantó a esta columna que realizará en el transcurso de los siguientes días una gira de trabajo por algunos estados donde habrá elecciones en 2022 como Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, para valorar las condiciones de una posible alianza con PAN y PRI para lanzar candidaturas en común.

Reiteró que no habrá coalición en Oaxaca, donde el gobernador priista Alejandro Murat ha demostrado estar más cerca del presidente López Obrador y de Morena que los propios mandatarios emanados de ese partido.

Los Chuchos están en la lucha por que no desaparezca el PRD.

•••

Mañana o jueves a más tardar, los jefes nacionales del PRI, PAN y PRD, junto con sus coordinadores parlamentarios van a presentar la propuesta alternativa de presupuesto, como coalición Va por México, donde el objetivo central es recortar recursos a lo que ellos llaman obras faraónicas del presidente López Obrador como son Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. En cambio, plantean favorecer programas relacionados a madres trabajadoras, niños con cáncer y otros como los relacionados a seguridad social que afectaron a personas sin servicios médicos y que se quedaron más vulnerables con la desaparición del Seguro Popular. Ya solo falta la sede para hacer la presentación oficial en la que Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano aparecerán junto con los líderes parlamentarios Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Cházaro, luego de que la propuesta de reforma eléctrica del presidente puso en duda la coalición.

Uppercut: El acecho de Morena en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova, no da tregua, por lo que ya se preparan para tenerlo en el banquillo de los acusados el próximo 5 de noviembre a manera de comparecencia. Lo quiere deponer la cuatroté porque la presencia de Córdova le impide el control absoluto del árbitro electoral. Sin embargo, esa dureza mostrada contra el presidente del instituto no la tienen para quien es el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien cada día que pasa queda expuesto el uso faccioso que le está dando a la procuración de justicia. No obstante, cada vez cobran más fuerza las versiones de que Santiago Nieto debería relevarlo de su cargo.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX