México-EU: no hay desastre

Algunos lo desean. Otros, hasta lo presagiaban. Pero no hay desastre ni ruptura en la relación entre México y EU. Es cierto que hay diferencias, y quizá prioridades distintas. Tan natural, como obvio.

Pero es innegable que hay diálogo y, por la forma y fondo de lo ocurrido el viernes pasado en nuestro país, también hay acuerdos. La relación bilateral tiene sus jaloneos y dinámicas propias. Es compleja, porque nuestros problemas comunes lo son. Pero estamos ligados, nos necesitamos mutuamente. A decir del encuentro de alto nivel del viernes, eso lo entiende el gobierno del presidente López Obrador, y el de Joe Biden.

Compartimos la frontera más activa entre dos países del mundo. Más de un millón de personas van y vienen a diario, nuestra relación económica es muy potente. Y, claro, también los retos en seguridad, tráfico de drogas, armas y, sobre todo, migración, urgen soluciones conjuntas. Pero estamos sentados en la mesa para encontrarlas. Y no se trata de una posición de sometimiento, sino de cooperación, de colaboración. Eso se vio el viernes. No hay desastre ni ruptura.

El pasado viernes fue el funeral de la Iniciativa Mérida. ¿Es maquillaje o es un cambio de fondo? Parece un poco de las dos. Cambia el nombre por el de Entendimiento Bicentenario. Eso es pura forma. Pero en lo profundo, el gobierno mexicano logró que se planteara integrar una visión de las causas que originan los problemas vinculados a la seguridad y migración, y agregar el componente del desarrollo, sobre el que López Obrador ha insistido. En esa misma ruta, se menciona la “relación duradera basada en la soberanía” y “respeto mutuo”, como parte de los acuerdos.

Un triunfo de nuestro país, es el tema del tráfico de armas, en el que ha puesto énfasis la Cancillería.

"Declaramos nuestro apoyo a las iniciativas actuales y a la necesidad de mantener las iniciativas en curso para impedir que las armas de fuego vendidas en los Estados Unidos lleguen a México", indicaron en declaración conjunta.

Por supuesto que hay intereses, no existe la caridad. La amistad es de dientes para afuera y, lo que define la agenda, son las prioridades de un lado y otro de la frontera. El jaloneo es natural. El reto para México está, sobre todo, en no quedar sometido a EU, hacerse de fichas para negociar y no verse avasallado por la superpotencia.

La relación con EU se maneja con pinzas. Y aunque hay quienes se frotan las manos para que reviente, estamos lejos de eso. No, no todo es miel sobre hojuelas, pero el desastre que algunos presagiaban con el gobierno de Biden, por la buena relación entre López Obrador y Donald Trump, no ha ocurrido y difícilmente ocurrirá.

En el camino confluyen crisis e intereses, claro. De lo migratorio a lo ambiental y económico –marcadamente en el sector energético-, pero parece que ambas partes, pese a que se envían señales y muestran sus desacuerdos –más en una dinámica de política doméstica, que internacional-, se encuentran en las coincidencias y relegan las diferencias.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

