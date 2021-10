Farina Chaparro, que no te compren nada, no es violencia económica

SI UNA PAREJA NO ESTÁ CASADA NI TIENE HIJOS, EL HOMBRE NO TIENE QUE COMPRARTE NADA Y ESO NO ES VIOLENCIA ECONÓMICA

Farina Chaparro ex de José Manuel Figueroa, dice que él la hacía hacer bucitos por lo que ya tocó fondo, lo único que me extraña es que ella acusa de violencia económica, al hijo de Joan Sebastian.

¿Qué significa ejercer violencia económica contra una mujer con la que no estás casado ni tienes hijos? Se refiere a que ¿cuando la invitaba a salir la hacía que llevara su itacate y su torta al restaurante?

Porque si un hombre deja a su esposa con hijos, le quita casa y dinero es criminal, pero si no estás casado ni tienen hijos juntos, hasta donde yo sé, un hombre no tiene obligación de comprarle nada a una mujer y el cariño no se puede basar en cuántas cosas te compre el galán cuando ni siquiera están comprometidos.

OLIVIA COLLINS SE ALQUILA PARA ACTUAR, PERO SE NEGÓ A BESAR A GERMÁN ORTEGA: “NI TE PEGO MIS MICROBIOS NI ME PEGAS LOS TUYOS”

Como si Maribel Guardia fuera un oráculo o una vidente le preguntaron: ¿Por qué Olivia Collins no quiere besar a Germán Ortega en “El Tenorio cómico” si para eso se alquiló?

Maribel dice que es por el coronavirus. Tal vez en la pandemia desaparecieron y perdimos los besos, Olivia actuó, pero al besito ya no le llegó: -ni te pego mis microbios ni me pegas los tuyos- o se lo prohíbe su religión o ya se cansó de besar tantos sapos.

CHRISTIAN NODAL DICE QUE NECESITA CIERTO ESTADO EMOCIONAL PARA CASARSE CON BELINDA, YO PENSÉ QUE PARA MATRIMONIARSE CON AMARSE ERA SUFICIENTE

Christian Nodal dice: “Me gustaría estar casado, pero para hacerlo se necesita cierto estado emocional”.

Yo creí que para casarte solo necesitas amar y un revolcadero, sobretodo Nodal que fácil firmó un cheque de tres millones de dólares para regalarle el anillo de compromiso con esa “piedrecilla”; seguro no se sentirá apretado para pagarle la boda soñada a su princesa Belinda y dejará que gaste en su fiesta como Dios manda o quizá Christian está esperando juntar suficiente dinero para llevarse a Belinda de luna de miel en un cohete a la luna.

LAS ESTADÍSTICAS SOBRE LOS GOLPEADORES SON TRISTES PORQUE LAS GOLPIZAS YA LAS DAN IGUAL LOS HOMBRES QUE LAS MUJERES, ¡VAMOS PAREJOS!

Chiquis, nadie tiene derecho de agarrarnos de “punching bag” como lo hizo Lorenzo Méndez según tu abuela, Doña Rosa, pero lo que si tienes que checar es porque eres como la miel, atraes a todos los avispones venenosos a tu panal y ya pareces el muñequito de feria “Venga y péguele y sáquese el premio”, coincido con tu abuela, una mujer puede aguantar que un hombre le haga pasar hambre y pobreza pero los golpes ¡no! Aunque según las estadísticas, hoy todos somos pegalones, tanto hombres como mujeres, ¡qué triste que lo de las golpizas ya es parejo! El mundo al revés.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ