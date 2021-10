Monreal regresa al juego

Si alguien lo daba por muerto, el senador Ricardo Monreal cerró un septiembre redondo. Hace un par de meses, cuando el presidente López Obrador enlistó a quienes podrían estar en la carrera presidencial de 2024 y no lo mencionó, varios lo desahuciaron políticamente.

Más de dos meses después, el coordinador de Morena en la Cámara alta está en el juego y moviendo sus fichas. En septiembre se hizo sentir. Operó —a petición del presidente López Obrador— la llegada de Olga Sánchez Cordero, por unanimidad, como presidenta del Senado; afianzó su acercamiento con el canciller Marcelo Ebrard con quien se ha dejado ver cada vez con más frecuencia; se fotografió con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, con quien la comunicación estaba rota, y de paso se dio vuelo defendiendo el proyecto de López Obrador desde la Cámara de Diputados, al inicio de la nueva Legislatura.

“No pueden negar que AMLO ha sido el hombre más íntegro”, dijo aquel primero de septiembre en San Lázaro. De pilón, arropó a cinco senadores que buscan conformar un nuevo grupo parlamentario y los cobija dejándolos correr en su intentona.

Cinco votos que no le vienen nada mal en la construcción de una mayoría calificada. En política nunca se está muerto, y Ricardo Monreal parece más vivo que nunca.

“Yo creo que el Presidente tiene el derecho de expresar libremente lo que él considera conveniente, lo que él ha mencionado son funcionarios de él, que dependen del Ejecutivo, son sus empleados, son sus dependientes”, nos dijo en MVS Noticias, a principios de julio, sobre los destapes presidenciales.

Y fue más allá: “Jamás me pelearé con la historia, y el Presidente es parte de la historia”. El pasado miércoles volvimos a platicar con él. “Yo busqué esta reunión (con Sheinbaum), aunque el facilitador fue el secretario Gobernación, y me alegro que nos reuniéramos, porque si tenemos capacidad de celebrar acuerdos y de dialogar con la oposición, ¿por qué no podemos hacerlo entre nosotros, entre los miembros de un mismo partido o de un mismo movimiento, como es Morena?”, dijo sobre su encuentro del pasado lunes en la Segob.

“Es importante juntarnos, conversar y no permitir que haya fisuras o rupturas en el proyecto de Nación por el que luchamos muchos años”, señaló. Y dibujó un escenario próximo: “falta una (reunión), yo diría que falta una en la que nos reunamos Marcelo Ebrard, y los tres que participamos en esta fotografía (Sheinbaum, Adán Augusto López y él)”, dijo.

"Me parecería deseable. Y yo he conversado con el canciller y está en una actitud siempre muy positiva. Todos queremos que se siga profundizando el proyecto del presidente López Obrador. Creo que ahí nadie duda que lo que estamos buscando es reafirmar y continuar con este proceso de transformación. Cuidadoso con las palabras, sus respuestas hay que leerlas entre líneas. Para Monreal, septiembre fue redondo.

