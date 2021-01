Tips fáciles para hacer rendir tus ingresos y ahorrar este 2021

Ya tenemos los pies metidos en las aguas de 2021 y aunque apenas mojan nuestras plantas, nos volteamos a ver unos a otros con rostros llenos de incertidumbre. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde que el COVID-19 se sumó a nuestras filas, incluso parecería que están empeorando.

Respiramos hondo y seguimos adelante, tenemos que afrontar esta nueva realidad que no está en nuestras manos cambiar. Lo que sí podemos hacer es realizar algunos ajustes dentro del hogar para poner en orden nuestras finanzas, los gastos y saber cómo hacer rendir mejor nuestro dinero y ahorrar.

Aquí te doy tres consejos para que hagas rendir tus ingresos y ahorrar:

1. Revisa tus gastos.

Si haces una lista de lo que gastas día a día, vas a identificar un par que puedes omitir. Cuando encuentres esos gastos que no son indispensables (café, cigarros, suscripciones a servicios que no usas) puedes tomar ese dinero y destinarlo al ahorro. Normalmente las personas no ahorran porque dicen que “no tienen dinero” y eso es una creencia que limita y en definitiva no es útil para los tiempos que vivimos. Estoy segura que vas a encontrar un par de gastos que puedes eliminar para que puedas comenzar a ahorrar.

2. Evita comprar si estás enojado o triste.

Esto es más común de lo que crees, las emociones son parte de nosotros y no podemos evitarlas, pero sí podemos prevenir que ellas nos manejen. Normalmente cuando hacemos una compra enojados o tristes, terminamos realizando gastos que sobre pasan nuestra capacidad de pago o que comprometen demasiado nuestros ingresos.

3. Cuida de ti y de tus cosas.

Una limpieza dental cuesta mucho menos que el reemplazo de una pieza. Realizar los servicios de tu automóvil o reparaciones parciales en tu hogar siempre serán más económicas que dejar que el daño sea mayor. Cuidar tu salud y el mantenimiento de tus cosas siempre será el camino más corto para tener controlados tus gastos.

Como ves, estas tres acciones son de lo más sencillas, pero casi nadie las pone por obra. Uno de los principales obstáculos que tenemos los seres humanos somos nosotros mismos. La fuerza de voluntad es un elemento imprescindible para este 2021.

El 2020 nos demostró que sí podemos hacer cambios cuando no tenemos otra opción. Nos dimos cuenta cómo de un día al otro nuestra realidad cambió y no pudimos hacer nada al respecto, en lugar de eso, descubrimos una gran capacidad para adaptarnos, para ser flexibles y cambiar.

Este año nuevo que inicia nos brinda la oportunidad de prepararnos para lo que venga. Mi deseo para ti es que pongas como una prioridad en tu vida el hábito del ahorro. Te invito a que si crees que tus finanzas están fuera de control, pidas ayuda. Manteniendo el control de tu dinero, aseguras tu paz en el futuro.

Por: Yuri Franco

Twitter: @YuriFrancodeRdz

Mail: yuri.financial.coach@gmail.com