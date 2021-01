Venezuela, Gattel y el cubrebocas

1. La medida fundamental para evitar el contagio es mantenerse en casa. Sin embargo, en el empeño de la derecha para responsabilizarnos de un mal manejo frente a la emergencia sanitaria, han insistido en difundir que el cubrebocas te protege.

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy clara: el cubrebocas no evita el contagio y da una falsa sensación de seguridad. A pesar de ello, desde los medios, han hecho creer a la gente que está protegida con un trapito en la boca.

3. Sostengo que el rebrote y el nivel de contagios tiene en buena medida, como causa, el que la gente se confió porque usaba cubrebocas.

4. A López Gatell le han armado una campaña brutal de linchamiento mediático, por tomarse tres días de vacaciones en la playa y, acudir a un restaurante a comer, sin tener cubrebocas ¡mientras comía!

5. Hasta ahora, no existe un cubrebocas con el que puedas comer, por lo tanto, la crítica a López- Gatell es absurda y malintencionada. Sobre su descanso, lo tiene más que bien ganado.

6. A pesar de ello, no han dejado de golpearlo pues en realidad lo que quieren es descalificar la obra de nuestro gobierno: más de un millón de recuperados, que han sido atendidos en el IMSS, en el ISSSTE, y en hospitales militares y públicos, sin cobrar un solo centavo.

7. En este contexto, vine a la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela y no asistí, porque era obligatorio el uso del cubrebocas.

8. Yo estoy sano, la prueba PCR que me hicieron llegando al aeropuerto Simón Bolívar de Caracas, volvió a acreditar que no estoy infectado, por ello, no hay razón para que use cubrebocas para no contagiar a nadie.

9. La derecha ya aprovechaba mi rechazo a usar el cubrebocas en Venezuela, para criticarme, pero hoy, tienen que tragarse sus palabras, pues fui recibido personalmente por el Presidente Nicolás Maduro.

10. El mandatario con cubrebocas, yo sin él; ambos respetuosos de la visión y posición de cada uno. Ambos preocupados por nuestros pueblos, por la patria grande y por impulsar las revoluciones sin violencia que hay en nuestras patrias: la bolivariana en Venezuela y, la 4T en México.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO FEDERAL POR EL PT

@Fernandeznorona