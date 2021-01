Nunca soñé con el vestido blanco, desde chiquita dije, yo no me voy a casar: Carmen Muñoz

“NUNCA SOÑÉ CON EL VESTIDO BLANCO, DESDE CHIQUITA DIJE: “YO NO ME VOY A CASAR”, PERO SÍ RENUEVO MIS VOTOS CON JUAN ÁNGEL Y TENGO VARIAS ARGOLLAS DE MATRIMONIO”: CARMEN MUÑOZ EXCONDUCTORA DE ENAMORÁNDONOS Y CONDUCTORA DE AL EXTREMO

Shanik (S): Carmen Muñoz, exconductora de Enamorándonos y actual conductora de Al Extremo, ¿sigues enamorada de tu pareja?, ¿por qué no se han casado?

Carmen Muñoz (CM): Por supuesto que estoy enamorada de mi marido, el conductor y actor Juan Ángel Esparza y de mi hija Cosette, que tiene seis años, es la luz de nuestra vida.

S: ¿Crees casarte con Juan Ángel?, ¿tienes el vestido blanco por si se ofrece?

CM: No lo he comprado, ni me hace ilusión, ni miro vestidos de novia, tampoco me llama la atención el matrimonio; desde chiquita he dicho: No me voy a casar.

S: ¿Y el anillo de compromiso tampoco te lo ha dado?

CM: Sí, los dos tenemos anillos de compromiso que nos dimos mutuamente, y mi argolla de matrimonio que me regaló cuando cumplimos 14 años juntos, más otro anillo cuando cumplimos dos años, otro al cumplir cinco, porque renovamos nuestros votos cada que queremos y podemos, pero casarnos no nos llama la atención, somos una familia, hay muchos que se casan y al mes se divorcian, nosotros cumplimos 15 años juntos amándonos. Con mis 30 años de carrera queríamos festejar en grande, pero se atravesó la pandemia.

S: ¿Le perdonarías una infidelidad?, ¿él te perdonaría a ti?

CM: No sé porque no se ha presentado la situación, los dos tenemos claro que el día que no queramos estar juntos lo hablaremos antes de hacer cosas a escondidas, yo soy leal y él lo es conmigo.

NO ME HARÍA UN TRATAMIENTO PARA TENER OTRO HIJO, SOY CATÓLICA CREYENTE Y SE LO DEJO A DIOS

S: Eres de provincia y tienes tres hermanos varones mayores, ¿no se escandalizaron cuando te fuiste a vivir en amor libre?

CM: Cuando nos fuimos a vivir juntos yo tenía 30 años y mi familia nos apoyó porque sabían que nos amábamos y nos respetábamos. Después de nueve años juntos de aventureros viajando en moto y de mucha adrenalina, tuvimos a nuestra hija Cosette y en 15 años juntos no nos hemos separado ni un día.

S: ¿Entre los dos mantienen la casa?

CM: Sí, claro, como debe de ser, cada uno tiene sus cosas. Soy una mujer muy independiente y me cuesta mucho pedirle algo y tenemos acuerdos de quién paga qué cosa y los cumplimos y ambos nos involucramos en todo lo que haga la niña y aunque yo crecí con nalgadas y un buen cinturonazo, no educamos así, no le doy todo, pero casi, tengo corazón de pollo, pero su papá es más firme en ponerle límites.



S: ¿Quieren otro hijo?

CM: Sí me gustaría, soy muy niñera y para que mi hija tenga un hermanito, pero no estoy obsesionada ni me haría un tratamiento para tenerlo, se lo dejo a Dios, soy católica y muy creyente.

POR SHANIK BERMAN