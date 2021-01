El regalo de Navidad y Reyes a Walmart

A Santa Claus y los Reyes Magos les cerraron a la mala el mercado de juguetes y además les echaron montón.



En un país con un mediano Estado de Derecho, los derechos básicos cuentan, entre los que destacan la propiedad, las libertades y el libre mercado. Resulta que en estos derechos no solamente vamos para atrás, sino que, incluso, en Navidad, época de regalos, las autoridades fueron torpes y omisas, y además tal parece que ahora sólo ayudan a unos cuantos empresarios en detrimento de otros.



En el Valle de México hace un par de semanas se declaró semáforo rojo con la consecuencia de cerrar todo establecimiento mercantil, negocio o actividad no esencial. Es decir, mientras Walmart, Soriana, La Comer, vendían frutas, verduras, cereales, comida chatarra, refrescos y además juguetes para niñas, niños, los comercios especializados para la venta de juguetes como Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, etc., no podían hacerlo.



El pretexto de fue que las primeras vendían productos de primera necesidad, mientras que las segundas no. Entiendo el razonamiento, de inicio pudiera estar de acuerdo. Las aglomeraciones en centros comerciales, puntos de mayor contagio y focos de atención de las autoridades se multiplicaban mientras se ponía en riesgo a la población.



Sin embargo, cuando uno analiza con detenimiento encuentra situaciones particulares sin sentido, desproporcionadas y francamente violatorias de derechos.



En la temporada navideña, diferentes almacenes como Walmart, instalan campamentos especiales entre 3 mil y 5 mil metros cuadrados en sus estacionamientos sólo para vender millones de juguetes.



Las autoridades del Valle de México, a través de Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo se vieron completamente rebasadas cuando las empresas de juguetes y jugueterías reclamaron la inequidad en el trato, la violación a la ley, y sobre todo el trato preferencial hacía unos cuantos e inequitativo con el resto.



Curiosamente, ambos gobernantes, al inicio de sus administraciones informaron que tratarían con las grandes cadenas de autoservicio, sólo a través de las Cámaras de Comercio e Industria, que para el efecto se conformaron hace años. Hoy éstas Cámaras torpes, lentas, sin visión, con más miedo y sometimiento (aunque a sus espaldas repudian a los gobernantes), fueron incapaces de interceder y colocar el problema en su justa dimensión y resolverlo.



Porque la unión política de los dos Estados fue suficiente para mantener cerradas las puertas por el semáforo rojo a Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Juguetrón y otros. En cambio almacenes como Walmart, fueron beneficiados con miles de millones de pesos por las ventas decembrinas.



Evidentemente esto no sólo fue provocado por el error de diseño del gobierno federal en el desdoble de las reglas para las actividades esenciales, sino que es increíble que se limite el desarrollo y habilidades de la niñez, negándole a Santa Claus y a los Reyes Magos decidir en dónde tienen mejores precios, condiciones, más variedad, pero sobre todo dónde se aglomera menos gente. Porque resulta obvio que una de las actividades esenciales en el desarrollo de los menores es lúdica, a través del juego, para lo que resulta necesario el concepto juguete.



Pero los Secretarios de Desarrollo Económico de ambas entidades, quiénes fueron los encargados y enlaces sólo complicaron más el asunto. Especialmente Fadlala Akabani, en la Ciudad de México, quien tal vez aprovechó la coyuntura para congraciarse con Walmart, por los 100 millones de pesos que aportaron para la construcción del hospital COVID, en Santa Fe, sin haberles permitido anunciar la aportación, y por los más de 8,000 millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador les había cobrado por impuestos no declarados en ejercicios anteriores.



Es completamente vergonzoso el rol de la autoridad, de las cámaras e industria y sus representantes, por la ineficacia en la toma de decisiones, por la nula planeación y por cómo opera ahora el mercado



Sino pueden organizar algo tan elemental como la venta de juguetes, no me imagino la distribución y aplicación de vacunas, la recuperación económica y las próximas elecciones.



¿En realidad piensan que el país puede funcionar así en 2021?



Es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ