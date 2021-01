Caos en la vacunación

El programa de vacunación contra el COVID-19 en México es un desastre. La Secretaría de Salud, que dirige Jorge Alcocer, y la subsecretaría de Hugo López-Gatell, perdieron el control sobre la estrategia de inoculación en todo el territorio nacional.

Pero eso no es todo: Morena da un uso político electoral al tema, mediante la utilización de tiempos oficiales. Sin el menor empacho, promueve la vacunación como si fuera un logro suyo, a través de spots publicitarios.

Eso se llama lucrar con la salud y la pandemia que mata a miles de mexicanos todos los días, y ninguna autoridad ha levantado la voz para sancionarlo. Y es muy probable que desde el gobierno no lo hagan, porque no les conviene y porque no saben siquiera cómo salir del enredo en el que están metidos.

No hay dosis suficientes para cubrir el calendario que dieron a conocer. Lo que priva en los estados, a donde mandaron las primeras vacunas, es la improvisación y el desorden. El mejor ejemplo es Campeche. Iniciaron la vacunación de profesores porque regresarían a clases pronto, pero ni siquiera han terminado de vacunar al personal médico del estado, a la gente que está en la primera línea de batalla frente a la pandemia.

Según las propias palabras de López-Gatell, en aquella entidad ya vacunaron a 15 mil 500 maestros y maestras, mientras que, de las 11 mil personas dedicadas al área de la salud, sólo han inoculado a cinco mil 800. Un total sinsentido, porque una y otra vez los profesores han dicho que no volverán a clases presenciales mientras su entidad no esté en semáforo verde. “No estamos en contra de que se vacune a los maestros, pero ¿por qué no vacunar primero al personal médico que atiende la pandemia? Ya estamos cansados y necesitamos un aliciente”, dijo ayer la doctora Celia Martínez, presidenta del Colegio de Médicos de Campeche.

Si a esto le sumamos lo poco transparente que ha sido el gobierno en el manejo de los contratos, costos y acuerdos sobre las vacunas, lo que prevalece es un total descontrol.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, me comentó que se desconocen los detalles de los contratos porque se han reservado todos como confidenciales.

El gobierno volvió a equivocarse, pues no hay vacunas suficientes y nadie sabe si es un error de cálculo de la 4T, una falla en la negociación, si no hay condiciones para abastecer nuestra demanda o nos impusieron contratos leoninos. No se sabe nada, como tampoco las razones por las que todos los días el gobierno cambia su estrategia, alejando por mucho la posibilidad de que toda la población quede inoculada. Y al paso que vamos, se cumplirán otros escenarios catastróficos de los que ya no habla López-Gatell: que 85 por ciento de la población esté contagiada en junio y que el número de muertes sobrepase los 600 mil en unos cuantos meses.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Donde ninguno manda, mandan todos. Donde todos mandan, nadie manda. Es el caos”.

