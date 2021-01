Erika Buenfil ¡se vengó de Martha Figueroa!

Aceptó ir el lunes a 'Hoy' con una condición: "que esa mujer (refiriéndose a Martha Figueroa) no se me acerque ni me dirija la palabra". Y la producción le cumplió su deseo a Erika Buenfil. Fue por eso que la periodista no estuvo incluida en ninguna de las secciones en las que participó la famosa actriz. De hecho para que la estancia de Erika en 'Hoy' fuera más confortable, Andrea Doria (productora del matutino) le restó participación a Martha en el programa. Y es que la protagonista de telenovelas sigue sin perdonarle a la comunicadora el haber hablado burlonamente de su hijo Nicolás Buenfil.



Las críticas que Federica Quijano da en 'Todos Quieren Fama' están somníferas. Sus puntos de vista como «observadora» del programa antes mencionado son insulsas, soporíferas e insustanciales. Teniendo las armas (sus años de trayectoria en Kabah) ¡no las emplea! Por eso su participación es de bostezo.

Miguel Bosé es uno de los dos jueces de la nueva temporada de 'La Voz... México' (que próximamente se estrenará por TV Azteca). El cantante español, radicado en nuestro país desde hace varios años, decidió aceptar la invitación de la televisora del Ajusco y se encuentra ya grabando los programas de 'La Voz...México'. El otro juez es Jesús Navarro (integrante de Reik).

La periodista Kimberly Armengol se ha incorporado al noticiario más exitoso de Imagen Televisión: 'Noticias con Ciro Gómez Leyva'. Ella, cuya trayectoria suma ya 13 años, ha trabajado en la extinta Cadena Tres, Excélsior Televisión, Canal 22 y iTelevisión Mexiquense*. ¡Felicitaciones, Kim!

Les tengo noticias (malas para ellas) a Andrea Doria y Galilea Montijo. Debo avisarles que la semana próxima Jorge el 'Burro' Van Rankin se reintegra a 'Hoy'. Sí, el nada querido por ambas vuelve con su sección de entrevistas llamada 'Ponle la cola al Burro'. Su primer entrevistado será Arturo Peniche.

Marianna Santiago, titular de 'De regreso a casa con Marianna Santiago' (L a V de 5 a 9 p. m. por Alfa Radio | 91.3 FM), dio positivo en COVID-19. Por fortuna la locutora está siendo asintomática.

Ayer cuando Patricia Chapoy Acevedo supo que él iba a hacerle la entrevista ¡la canceló! Y es que le resulta repulsivo.

