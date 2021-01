Presidente, no hay tomas de oxigeno ni medicamentos

Tras haber dado a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que salió positivo a la Covid-19, el pasado fin de semana, a través de la red social neoliberal Twitter y no a través de los canales institucionales de comunicación del gobierno, quedan muchas preguntas abiertas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, tendría que dar a conocer, por ser un asunto de Seguridad Nacional, el protocolo sanitario que están siguiendo con el Mandatario, ¿cuál es el reporte médico?; ¿Quiénes lo atienden?; ¿Quién está a cargo del país? y ¿Cuál va a ser la estrategia sanitaria, económica y política mientras está ausente?; sin considerar que ya la Secretaria de Salud a cargo de Jorge Alcocer Varela con su plan sanitario tiene hecho un desastre el tema del manejo de la pandemia.

Ojalá que los médicos que atienden al Presidente y al que deseamos su pronta recuperación, le comenten el viacrucis que están pasando las familias mexicanas por la falta de oxígeno medicinal, se están formando más de ocho horas para rellenar un tanque, son víctimas de fraudes, abusos en el costo por parte de los intermediarios y buscan a toda costa el insumo en estados aledaños.

Ahora ya no te roban la cartera, sino los tanques, se están enfrentado a la rapiña y ante esta crisis la gente está prefiriendo morir en sus casas, porque no hay medicamentos suficientes para ser atendidos en los hospitales.

Historias son muchas, pero una vez más es porque para Infra y Praxair, las dos empresas que producen oxigeno medicinal en el país, está ultima que dirige en México Josue Lee, no se están dando abasto en la entrega del insumo. Como ejercicio periodístico, le cuento que después de una hora logré entablar comunicación con una de las operadoras de Infra, quien me comentó que desde hace dos semanas no tiene contratos de renta ante la falta de tanques y concentradores de oxígeno. En pocas palabras no hay manera de alquilar uno de sus servicios.

Pero el drama no acaba ahí, las familias están gastando más de 3 mil pesos al mes, lo que implica que una persona en promedio, que gana reca de 6,200 pesos, la mitad la destina a este insumo para atender a su familiar enfermo y tratar de salvarlo.

Ojalá que ahora el Presidente va a estar más cerca de los médicos le digan al oído el drama que están viviendo los mexicanos, que son más los contagiados que le informan a diario, que no hay hospital que pueda atender a todos y lo importante que es seguir las medidas de prevención. Todo esto para que evalúe que no es momento para que su equipo de trabajo tome vacaciones, porque ya se anticipa que en febrero vendrá otro pico de Covid-19, ¡Uff! Así las cosas.

EN EL APUNTE… Jet Van a la sala de espera. Así es, los incumplimientos en que constantemente caía Jet Van Car Rental por fin la alcanzaron y resultaron en su inhabilitación por un año para celebrar contratos con recursos federales, así como una multa por un millón 430 mil pesos.

En esta ocasión el hallazgo tuvo que ver con faltas a los requisitos de uno de los contratos firmados con el Servicio de Protección Federal, de Manuel Espino Barrientos; sin embargo, como le hemos relatado en este espacio, la empresa ya ha manifestado otros síntomas en el pasado, tal como dio a conocer David Colmenares desde la Auditoría Superior de la Federación, cuando la revisión de la Cuenta Pública 2018 reveló que fue una de las compañías que rentó ambulancias en mal estado al IMSS.

Además, la empresa de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López también se ha dado a conocer por los múltiples acuerdos que se anotó cuando Enrique Peña Nieto ocupaba la silla presidencial, pues ascendieron a 6 mil 430 millones de pesos, de ellos, más de 4 mil millones de pesos fueron entregados vía adjudicación directa; mientras que con esta misma modalidad ha signado otros 129 por 771 millones de pesos, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque su total acumulado de 2019 a 2021 ya supera los 4 mil 062 millones de pesos.

