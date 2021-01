“Aprender y no improvisar. El mundo en el que vivimos pone en evidencia lo que da resultados y lo que lo estropea todo. No sólo para aprender de planes, prácticas, métodos, iniciativas o estrategias, sino también en materia de objetivos, pretensiones y uso de recursos. Así, la crisis sanitaria, el manejo de la economía, la atención de las poblaciones vulnerables y un buen gobierno, entre muchos otros campos, podrían enriquecerse con las experiencias de otros países. Cerrarse al mundo, creer que somos únicos, no evaluar con objetividad opciones y menos reconocer con humildad nuestras limitaciones, nos hace menos efectivos y más vulnera-bles. Así, no tendríamos necesidad de inventar, mentir o manipular, tanto como aprender, usar los recursos disponibles y apalancar nuestras fortalezas, y atender con urgencia nuestras debilidades.”

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE