Las finanzas del ISSSTE

Me causó una extraordinaria impresión el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, a quien no conocía y con quien varios periodistas de El Heraldo de México compartimos una gran charla el viernes. Dijo, por ejemplo, que el presupuesto de

esa institución es de poco más de $373 mil millones de pesos, pero que más de 70 por ciento de ese dinero ($263,187 millones) se destina a las pensiones. Sólo tiene $108 mil millones de pesos para gasto corriente. Y en año de pandemia, eso es un reto.

Luis Antonio tiene tres prioridades estratégicas. La primera es consolidar la constelación de hospitales de primer nivel, que está urgida de contar con más médicos generales que desahoguen la atención sanitaria cotidiana. La segunda es brindar una mejor atención a derechohabientes y, sobre todo establecer una relación más homogénea con los 209 sindicatos a los que les otorga servicio. La tercera es sanear las finanzas.

Pero, el gran desafío para el ISSSTE es de gestión. El instituto ha subrogado cientos de procesos y servicios a empresas privadas. Sin embargo, aunque muchos de ellos son provistos adecuadamente por esas firmas, a veces arriban a un proceso vacío o carente de personal. Por ejemplo: si las hemodiálisis son subrogadas a una empresa privada, ésta suele cumplir su obligación en tiempo. No obstante, ocurre que la empresa entrega todo, pero que el ISSSTE no cuenta con el personal especializado que opere equipos y ejecute procedimientos. Por ello se tiene que mejorar la coordinación. Ramírez eliminará varios servicios subrogados que le son onerosos.

El tamaño del reto es muy grande porque muchos de los contratos de subrogación continúan vigentes y cuestan mucho. Hay hospitales que operan a capacidad muy limitada por no contar con los recursos para contratar más gente. En Zacatecas hay un hospital que opera a 50 por ciento; en Veracruz, uno que opera a 60 por ciento; y en Sahuayo, uno a 40 por ciento. Es inaceptable. Y encima está la pandemia, que le obligó a aplazar 30 mil cirugías no urgentes. Al ISSSTE varios gobiernos estatales le deben $64 mil millones de pesos. Desafortunadamente no existen los mecanismos ni en la institución ni en la Sría. de Hacienda de Arturo Herrera para retener a los estados esos recursos y entregárselos al ISSSTE. El resultado es un reto descomunal para Luis Antonio, que tiene que malabarear lo poco de que dispone dentro del universo enorme de personas que requieren atención.

INEGI

Hoy sabremos cuántos mexicanos somos, qué características tenemos y cuáles son todos los rasgos de nuestra población. El Inegi de Julio Santaella presentará hoy los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.

GATELL FIRME

Nada hará que AMLO cambie a Gatell de donde está. Dicen en el círculo cercano del Presidente.

