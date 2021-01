Candidatura manchada en Guerrero

Hoy más que nunca, es importante que los partidos políticos para esta próxima contienda electoral elijan a personas con una trayectoria limpia, ya sea dentro o fuera del ambiente político.

Los dirigentes del partido en el poder, MORENA, no pueden caer en la soberbia, en la arrogancia de tiempos pasados, de otros partidos y de otros actores. Los resultados y las consecuencias de esa actitud quedaron registradas para la historia en las pasadas elecciones.

No bastará con los altos índices de popularidad que mantiene el actual Presidente de la República, ahora se hace indispensable elegir perfiles confiables, serios y libres de señalamientos que manchen las candidaturas, en la que será, por cierto, la elección más grande de México.

Es por ello, que ha causado mucho ruido la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Esta se ha visto opacada por dos acusaciones en su contra por violación. Una en 1998 contra una joven menor de edad y otra en 2016 contra una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando este era director del diario.

Independiente de lo que determinen las autoridades competentes y el propio MORENA, quien ya se manifestó a través de sus órganos internos, en el sentido de que “todo puede pasar”, no es sano promover candidaturas de personas con señalamientos, y menos de este tipo.

De hecho, la Fiscalía de Guerrero anunció que revisará la carpeta de investigación en contra del candidato para determinar si la acusación por violación es procedente. Incluso, el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, señaló que el caso nunca llegó ante el juez debido a que el gobernador le pidió en 2018 que no solicitara una orden de aprehensión contra Salgado Macedonio.

Desde luego, y como era de esperarse, la Fiscalía de Guerrero abrió una investigación contra el propio Olea para determinar si fue omiso en sus funciones.

De igual manera, la Fiscalía General de la República (FGR) investigará a Salgado Macedonio por denuncias que señalan el abuso en contra de mujeres.

Por su parte, Félix Salgado ha dicho que no va a retirar su candidatura. Que si hay denuncias en su contra, que se investigue.

Ese es el punto, qué necesidad de generar tormentas políticas dentro de MORENA, como ya lo mencionamos, obligó al partido a investigar los señalamientos. La Comisión de Honestidad y Justicia decidió abrir un procedimiento de oficio contra el candidato.

Obligó a pronunciarse a Citlali Hernández, secretaria general del partido y a la secretaria de mujeres, Carol Arriaga, para exigir una investigación sobre las acusaciones, señalando que se deben tomar con seriedad.

Sabemos que cuando hay elecciones se trata de descalificar al adversario de una u otra manera. Sin embargo, estas acusaciones no deben pasar desapercibidas y debe realizarse una investigación seria que deje tranquilos a todos.

Sobre todo, a millones de mujeres que han sido objeto de violencia de género y que reclaman una verdadera igualdad y, sobre todo, justicia.

De qué sirve que se busque una paridad de género en los candidatos de los diversos partidos, si en los hechos no hay justicia, no hay equidad. La mujer sigue siendo objeto de violencia y al parecer este gobierno no ha sido sensible al tema.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@116GMAIL