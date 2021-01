Biden, en buena lid

El 46 presidente de Estados Unidos ha tomado posesión. Su discurso, así como el de todos quienes le acompañaron en el acto, giró en torno a tres rasgos: la paz, la unidad y la democracia. Y es que nadie podía olvidar o dejar pasar desapercibido el ataque que se dio a esos tres pilares hace dos semanas en el mismo recinto legislativo que hoy sirvió de marco y razón de la democracia estadounidense.

Una ceremonia como ninguna otra, donde se vio una presencia incontestable en el número de mujeres que participaron; desde las palabras de bienvenida pronunciadas por una senadora, hasta la participación femenina de artistas y la voz de esperanza de Amanda Gorman, poeta.

Lo nunca antes pensado para el acto de investidura: que una cantante de raíces hispanas integrara en su canción una frase en castellano, alabando la inclusión y grandeza de EU. Constante fue también la insistencia de evitar el encono, más allá de los orígenes, colores o inclinaciones políticas. Lo dijo el Presidente entrante, pero también senadores y dos pastores de culto que pronunciaron mensajes.

Los tres fundamentos, paz, democracia y unidad, esbozan la necesidad de reconstruir ese país después de cuatro años de encono. De reconocer la discriminación y el racismo imperante en EU, como pocas veces se ha hecho desde tan importante palestra. Incluyendo el mencionar la urgencia de terminar con la supremacía blanca y el odio entre opuestos.

No se mencionó al gran faltante, Donald Trump, pero sí se subrayó la necesidad de empatía, tolerancia, y el rechazo y denuncia a la mentira, instrumento que muchas veces se utiliza para desinformar.

Aunque fueron discursos de esperanza y futuro, no por ello se olvidó la fragilidad del sistema democrático. De hecho, se pidió a todos los estadounidenses que, más allá de sus ideologías, traten de volver al camino de la empatía, la decencia, la civilidad y la libertad. No uno de política o de partidos, sino una senda llena de la energía requerida para lograr tener otra vez una nación unida y donde ambos partidos políticos luchen por la civilidad y la legalidad en todo momento. Tal vez lo más fuerte del discurso de Biden fue la petición de terminar esa guerra no civil, descrita por él como un río que divide al país.

Ayer fue un momento de esperanza y de hacer historia para EU. Se pudo palpar la urgencia de cambiar el discurso de odio y de división. Y no sólo al interior de ese país, pues el Presidente habló también a los otros países. Se refirió a la "humanidad en comunidad" que debe buscar, a través de la unión, de la paz y de la democracia, un mejor futuro.

Creo que la plática que sostuvieron Mike Pence, el expresidente, y Kamala Harris, la nueva vicepresidenta, a la salida del evento, retoma la promesa de un cambio de gobierno de forma pacífica, legal, institucional y alegre —sí— al escuchar su risa en el intercambio.

Biden prometió salir adelante de forma conjunta con todos los ciudadanos de EU, quienes votaron por él y quienes no lo hicieron. En la diversidad, hemos presenciado una toma de protesta justo como la que se requería: la de la investidura de un verdadero demócrata.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO