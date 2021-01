‘Su herencia’ en tiempos electorales

A López Obrador poco le importa que el INE le solicite ceñirse a la Constitución y no hacer propaganda en tiempos electorales. Petición, por cierto, dirigida también a los alcaldes y gobernadores de todo el país, más allá de sus afiliaciones políticas.

El presidente ya avisó que él seguirá con las mañaneras, con sus giras y con mensajes vía Facebook “mientras no nos censuren”. Al respecto, no se puede decir que ya empezó una nueva campaña, pues lo cierto es que la suya, la última, no ha terminado aun cuando ganó en el 2018. Solo han cambiado las etapas y candidatos para seguir con el apoyo, y él continuar en lo que más le gusta.

Este fin de semana en la sierra de Guerrero, el primer mandatario retomó su infinita perorata, avisando que no faltará el financiamiento para el programa federal ‘Sembrando Vida’ y para las universidades ‘Benito Juárez’, mientras la 4T esté en el gobierno. Además subrayó: “ya después, no sabemos y -toco madera- no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear, a robar y no les importaba el pueblo…” Si esta afirmación no se considera propaganda y proselitismo, entonces en definitiva la razón de la ley ha sido trastocada por la opinión de López Obrador y todos quienes le siguen. Tanto esa afirmación como otra, en el sentido de que se jubilará en el 2024... así como veladamente hacer propaganda electoral polemizando al respecto de sus posibles sucesores. Está de más avisarlo (su mandato concluye ese año y aunque quiera no se puede quedar).

El titular del ejecutivo olvidó mencionar en su diatriba que el programa referido antes es un rotundo fracaso. En 2019, la inversión que recibió fue de 15 mil millones de pesos, con los cuales supuestamente se sembraron 575 millones de árboles. En realidad solo se sembraron 80 millones (una séptima parte) y, por si fuera poco, de esos solo sobrevivieron 5,600,000, esto es, tan solo el 7%. Así, cada árbol costó más de 2,678 pesos, cuando que el costo en principio debiera haber sido de 26 pesos (pues no se trata de árboles ya con cierta edad, sino que apenas son unos brotes).

Hay otra cifra igual de dramática: en el 2019 solo se cubrió al 9.6% de la población objetivo de ‘Sembrando Vida‘ (para el 2020 aún no se cuenta con números oficiales). Pero mismo con estos números, el presupuesto federal para el 2021 asignado a este programa gubernamental es de 28,929 mil millones de pesos. En términos relativos, es mayor a los apoyos para las personas con discapacidad o, bien, a los microcréditos para el bienestar de todo el país.

Pero ahí no termina el asunto. Se pone peor. El presidente ofreció ampliar el programa de gobierno para sustituir... ¡los cultivos de amapola y marihuana por maíz, frijol y árboles frutales y maderables! Como si estos apoyos pudieran equivaler a las opciones que existen con la siembra de droga ilegal.

Nadie en la 4T puede decir que con este programa (u otros clientelares que no tienen ni siquiera la metodología bien establecida) se logra el concepto de “cancha pareja”. Dado que el programa no sirve, su impacto en quienes lo reciben no les fortalece ni les ayuda a mejorar su nivel socio económico. Ergo, no hay nada que informar ni presumir en las mañaneras.

Pretextando defender su herencia histórica como su legado, Andrés Manuel solo mantiene viva la diatriba y la propaganda en tiempos electorales. Anunciar su herencia y decir que no quede en manos de “los de antes” es proselitismo en sí mismo, por partida doble, pidiendo que siga Morena y vilipendiando a la oposición al decir que ellos quitarían sus programas. Así de sencillo, así de claro.

La propaganda utilizada desde la máxima palestra nacional no solo es falsaria, viola la ley. AMLO se mofa del INE y se equivoca en la forma en que se comporta como presidente. No actúa como ejecutivo federal, solo como el eterno candidato cuya herencia no será la cuarta transformación de México como él la sueña. Su legado será tan superfluo, vacuo e inmediato como una campaña. López Obrador continúa con vehemencia su cancina cantaleta de candidato eterno, con mentiras y verdades a medias, dejando de herencia un país destruido y abatido.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO