Ruta2021 ¿Y las mañaneras?

El Instituto Nacional Electoral demostró, una vez más, seriedad y profesionalismo. No cayó en la provocación de hacer personal el diferendo por los dichos del presidente López Obrador sobre el proceso electoral. Declaraciones que, reiterada y abiertamente, violan los artículos 41 y 134 de la Constitución. En resumen, esos artículos impiden que el poder público se use en favor o en contra de cualquier partido o candidato. Evitan que funcionarios y gobiernos intervengan con dinero y recursos públicos en las elecciones. Y, exigen imparcialidad y neutralidad de los funcionarios públicos.

No se trata de censurar al Presidente, quien podrá continuar con sus conferencias mañaneras. Las medidas tutelares del INE son para evitar que cualquier funcionario público altere la equidad de la elección con sus dichos o hechos. Hay a quienes no gusta esa prohibición, pero mientras sea mandato constitucional todos —y eso incluye a López Obrador— debemos acatarlo. Además, fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien exigió, en 2006, callar a los presidentes para que no intervinieran en las elecciones. Él debería ser el primero en respetarlo.

Las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional no son, por ahora, la discusión central. Son los dichos y/o hechos del presidente López Obrador. Ahora corresponderá a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República fijar su posición, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veremos si ambas instancias honran lo que la Constitución ordena.

De una vez les anticipo que vendrá otro round entre López Obrador y el INE. Ahora sí, la disputa será por la conferencia mañanera. El 4 de abril comienzan las campañas. Será cuando se decida qué pasará con las mañaneras. La Constitución prohíbe la propaganda gubernamental durante las campañas electorales.

Todos sabemos que López Obrador usa sus conferencias de prensa para denostar, atacar y menospreciar a sus opositores. Pero, además, las usa para defender, justificar y promover a funcionarios, decisiones o programas de gobierno. O sea, propaganda gubernamental. Y, como se transmiten en vivo por las frecuencias de radio y televisión del gobierno, eso implica el uso de recursos públicos.

En octubre del año pasado, cuando hubo elecciones locales en Hidalgo y Coahuila, López Obrador aceptó que sus conferencias mañaneras no se transmitieran en vivo en esos dos estados. Y justamente eso es lo que estará en el centro de la discusión en los próximos meses.

¿Aceptará que sus mañaneras dejen de transmitirse, en vivo a todo el país, a través de los canales oficiales del gobierno?

***

BON APPÉTIT: El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán será diputado federal por Morena. Estará a cargo de la Coordinación General de Morena en la 2a. Circunscripción, fundamental para definir si Morena mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados.

