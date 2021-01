La vacuna infalible

La semana que acaba de terminar es una clara muestra de que en México nunca hemos domado la pandemia. De hecho, es posible que aún no hayamos visto lo peor. Ha sido el resultado de una pésima estrategia que encuentra en la improvisación una máxima y el principio rector para la toma de decisiones.

Los fanáticos del discurso oficialista, a quienes como al presidente les gusta más echar culpas que tomar responsabilidades, sostienen que la escalada de contagios récord se debe a la falta de voluntad de los ciudadanos por respetar las medidas sanitarias durante las fiestas decembrinas. Sin embargo, también es cierto que el gobierno no se preparó con un plan efectivo para esas fechas, a pesar de que sabían del preocupante repunte de casos.

La falta de respuestas y apoyo a los sectores productivos han hecho virtualmente imposible para la mayoría de las personas sostener aislamientos prolongados en sus domicilios: las familias necesitan fuentes de ingreso, por tanto, salir a trabajar.

A lo anterior hay que añadir la inseguridad, la crisis petrolera, la desaparición de los órganos públicos autónomos y la prioridad del gobierno federal: las elecciones intermedias. Muchos frentes, muchas crisis y muchas mentiras, repetidas hasta el cansancio desde Palacio Nacional cada mañana y alimentadas por hordas de bots en las redes sociales.

La más reciente de las falacias y el as bajo la manga de este gobierno: las vacunas. Cortina de humo que, bien puede ser utilizada a la vez como arma electoral y como factor para ganar tiempo; hasta que se encuentre otra coyuntura de moda para generar polémica.

Es cierto, somos el país número 12 en aplicación de vacunas, pero también somos el número cuatro en muertes totales por COVID (de las que se han reportado oficialmente).

En Israel, por ejemplo, desde abril del año pasado se elaboraron convenios con empresas farmacéuticas para asegurar dosis de vacunación y están cerca de convertirse en el primer país que oficialmente sea inmune al COVID. Por esas fechas en México apenas se estaba decidiendo si el uso del cubrebocas debía o no ser una medida obligatoria para los ciudadanos. Hasta hoy no lo es.

Nuestro país también tiene una de las tasas más bajas de dosis administradas, se ubica en 0.36 personas por cada 100 mil habitantes (ourworldindata.org). Para el tamaño de nuestra población, nuestra proporción de contagios y muertes resulta ourworldindata.org.

Diversos expertos sostienen que, para lograr la llamada inmunidad del rebaño, es necesario que se vacune a más del 90 por ciento de la población. Las vacunas que se lograron asegurar no alcanzarán para más de 40 millones de mexicanos, ¿y cómo le haremos con los otros 90 millones de mexicanos?, ¿hay una mejor estrategia que las tumultuarias brigadas de vacunación organizadas por los “servidores de la nación”, que en realidad son ex promotores del voto de las estructuras de activistas de Morena?

Hasta ahora no hay respuestas para eso. Seguramente no las habrá. Pero hoy cada cargamento ínfimo de vacunas se vende como un logro, se utiliza descaradamente para los spots publicitarios de Morena de cara a las próximas elecciones. Algo que Andrés Manuel no hubiera tolerado como opositor de un partido en el gobierno.

En pleno siglo XXI, vivimos tiempos donde los políticos aún buscan pleitesía por realizar su trabajo. Uno malogrado en este caso. Desde el Palacio Nacional a los mexicanos nos pretenden dar atole que no es atole, que terminemos lamiendo el dedo y que encima de eso, pidamos más.

Nuestro país merece más.

POR GINA TRUJILLO

COLABORADORA

@GINATRUJILLOZ

