Daniel Bisogno regresa hoy a 'Ventaneando'

"No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla", reza la frase y la fecha del regreso de Daniel Bisogno a 'Ventaneando' llegó. Como lo publiqué antes que nadie (ustedes que me hacen el favor de leer esta columna saben que no miento) la vuelta de Bisogno al programa líder de espectáculos ocurriría hoy 18 de enero. Sí, este día él llegará a ocupar el lugar que ahí se ha ganado. Tras cumplir su amonestación (no aparecer a cuadro) el crítico de espectáculos y también actor se reincorpora a la emisión que el viernes cumple 25 años y de la cual es pieza importante. Nadie es indispensable en la televisión, incluido Daniel, sin embargo debe sentirse contento de que un gran número de televidentes lo extrañaban. Hubo sí personas que se alegraron de su desaparición de 'Ventaneando' y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que no volviera, pero fueron las menos. Otro hecho que también debe alegrar al discípulo de Patricia Chapoy Acevedo (y que puedo comprobar) es que el rating de 'Ventaneando' se vio perjudicado los días que no estuvo.

Ni Eduardo Yáñez ni Carlos Bardasano, protagonista y productor de 'Si Nos Dejan' (refrito de 'Mirada de Mujer'), respectivamente han pedido mi sugerencia, sin embargo mi postulante para el papel de 'Mamá Elena' es Angélica Aragón. Sí, me encantaría que ella, la protagonista de 'Mirada de Mujer', encarne el recordado personaje que hiciera Evangelina Elizondo.

La película española 'Fuel' tiene 17 nominaciones al Premio Goya, entre ellas la de Mejor Actor Revelación para Fernando Cermeño (actor español afincado en México). Fernando, tal vez lo recuerdas, trabajó en la telenovela 'La Sombra del Pasado' y 'Un camino hacia el destino'. La entrega de los Premios Goya 2021, si la pandemia de coronavirus no lo impide, ocurrirá el 06 de marzo en el Teatro del Soho (Málaga, España). Por cierto, Fernando combina su carrera de actor con la de desarrollador inmobiliario en Tulum (Quintana Roo, México).

LE ACONSEJO PIDA REFERENCIAS DE NINEL CONDE

Hace unos días Ninel Conde le declaró a varios medios que está por abrir junto con alguien (entiéndase socio) una clínica de belleza. Le sugiero a dicha víctima (socio) que antes de dar ese paso contacte al inversionista que a la par del 'Bombón Asesino' inauguró en 2012 una clínica de belleza (que cerró al poco tiempo) por el rumbo de Interlomas. Estoy seguro que después de platicar con esa persona no querrá hacer negocios con Ninel Conde.

Se están cumpliendo 11 años de que Antonio Esquinca tomó la dirección de ALFA (91.3 FM).

Aunque la conductora diga que miento ¡la realidad es que la detesta y alucina!

