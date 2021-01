Eduardo Yáñez le tuvo asquito a José Pablo Minor

El personaje ya era suyo, sin embargo Eduardo Yáñez dijo que aquel no daría el ancho. "Yo necesito un actor que me dé réplica ¡no a un cara bonita!". Sí, cuando el protagonista de 'Si Nos Dejan' (refrito de 'Mirada de Mujer') supo que José Pablo Minor personificaría a su rival de amores le reprochó tal elección a Carlos Bardasano (productor). "Para ese personaje se requiere a un actor con carácter", alegaba. Tal situación derivó en que Minor quedase fuera del reparto. Ya no será él quien interprete el papel que en las telenovelas 'Mirada de Mujer' y 'Victoria' hicieron Ari Telch y Mauricio Ochmann, respectivamente. Por último, Eduardo Yáñez sugirió a Ricardo Franco para el personaje que iba a hacer, antes de oponerse, José Pablo Minor.



¡YA NACIÓ!

El pasado 03 de enero Crystal Mendivil dio a luz a su primer hijo (que lleva por nombre Matías). La periodista de Imagen Televisión –ella forma parte del equipo de 'Noticias con Ciro Gómez Leyva'– tuvo que entrar sola a la sala de partos, pues debido a la pandemia su pareja (Aarón Guerrero) no pudo ingresar. ¡Bienvenido al mundo, Matías! ¡Felicidades, Crystal!



¡ES HOY! ¡ES HOY!

Gabriela Ruiz, reconocida cocinera, propietaria de la afamada casa de comidas 'Carmela y Sal' y una de las responsables de 'GastroLab' (el programa de cocina de Heraldo Televisión) será la invitada de honor esta noche en 'Máster Chef'.

DEJA UN LUGAR DIFÍCIL DE LLENAR

Mañana se trasmite el último programa de 'Las 5 Mejores'. Sí, la emisión conducida por Cynthia Urías y que más rating le reporta a Canal tlnovelas llega a su fin. Se avecina una nueva temporada, pero no va a estar conducida por la antes mencionada. La o el que vaya a conducir los próximos episodios de 'Las 5 Mejores' no la tiene fácil, pues Cynthia hizo un gran trabajo.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El informativo 'A la 1' (98.5 FM) está cumpliendo dos años al aire. Felicitaciones a su titular, Salvador García Soto; a su jefe de información, José Luis Sánchez, y a todo el equipo. El noticiario 'A la 1' fue el primer programa de Heraldo Radio.

INICIAN GRABACIONES

El jueves 21 arrancan las grabaciones de 'Tres hombres y medio' (próximo estreno de Heraldo Televisión), un programa cuyo formato es parecido a 'Miembros al Aire'. Los conductores de 'Tres hombres y medio' son Poncho Vera, Manuel Zamacona, Mauricio Mancera y Reynaldo Rossano el 'Papirrín'.

SERÉ BREVE

¡Falsa! En redes sociales se las da de vegana, pero cada fin de semana traga tacos de sirloin.



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Reduce, reutiliza y recicla.

