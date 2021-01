Ruta2021, se cierra la elección

Conforme se acerque el 6 de junio se pondrán más interesantes las elecciones de las 15 gubernaturas en juego este año y, claro, por el control en la Cámara de Diputados. La tercera encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions -que presentamos el pasado domingo en el programa RUTA 2021- arrojaron varias sorpresas. Aún es temprano y falta conocer el nombre de muchos candidatos, pero el escenario tan optimista para Morena al cierre del año pasado esta cambiando.

Desde noviembre, cuando presentamos la primera encuesta, se vio que Nuevo León tendría la elección más competida. Las demás parecían más o menos definidas a favor de Morena, el partido oficial. Al inicio de este año, parece que no solo Nuevo León tendrá una contienda cerrada. Sume usted a Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Sonora. Incluso, en algunas los números marcan un empate técnico si tomamos en cuenta el margen de error que es normal en las encuestas. Los números se mueven cuando se conoce a los candidatos y no siempre corresponden a las preferencias por partido.

En Nuevo León, Clara Luz Flores ganaría hoy la elección por la coalición de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Pero, PAN y la coalición PRI-PRD están peligrosamente cerca. No hay más de seis puntos de distancia entre ls tres opciones. La moneda está en el aire.

La de San Luis Potosí es una gubernatura que Morena sentía en la bolsa, pero dio la sorpresa. El comparativo por partidos pone a Morena adelante con 30.5 por ciento, pero la coalición PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular le respira en la nuca. Tiene 29.8 por ciento, ¡siete décimas de diferencia! El comparativo entre posibles candidatos tampoco favorece al partido de López Obrador que cae hasta el tercer lugar y da la ventaja al PAN.

Michoacán también estaba en las cuentas alegres de Morena, pero los números de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions dicen otra cosa. Morena y aliados tienen 34.1 por ciento y la alianza opositora 32.3. Ya con nombres la cosa cambia. Raúl Morón, de Morena, tiene 39 por ciento, que podría ser una ventaja cómoda, pero hay que esperar conocer los nombres de sus oponentes.

En Chihuahua, le encuesta de Morena para elegir a su precandidato dejó cicatrices, pero mantiene una escasa ventaja con 32.1 por ciento. La evaluación de Javier Corral como uno de los peores gobernadores del país parece que no se traslada a su partido. El PAN tiene 26.7 por ciento. Es decir, está en la pelea. No hay que peder de vista al PRI, que aunque no tiene posibilidades de triunfo, su 11 por ciento podría influir.

Alfonso Durazo sigue firme con un 43 por ciento. Tendrá enfrente a un hombre muy popular y gran arraigo: Ernesto Gándara, El Borrego Gándara, quien aglutina al PRI, PAN y PRD. Hoy tiene 34 por ciento, 10 puntos abajo de Durazo, pero sin duda dará la pelea.

El balance final para Morena podría cambiar. Llegó a pensarse que se llevaría 14 de las 15 gubernaturas en disputa. Hoy, podrían ser 10, o menos. Veremos cuál será la evaluación de López Obrador en caso de que su partido no alcance los dos dígitos.

BON APPÉTIT

Por cierto, el Movimiento Ruta 5, que encabeza Manuel Espino Barrientos, reitera su lealtad. Promoverá y respaldará a quienes considere los mejores candidatos a cargos de elección popular, independientemente del partido que los postule o sean independientes. Eso sí, que se comprometan a ir por los objetivos de la 4T.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA