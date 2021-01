Los dimes y diretes en la tierra del tequila

En la tierra del tequila ya se preparan para celebrar una ardua jornada electoral, y no es para menos, en la entidad al mando de Enrique Alfaro se decidirán 125 sindicaturas, mil 464 regidurías, 20 diputaciones por mayoría relativa y 18 por representación proporcional, además de 125 presidencias municipales.

Y es precisamente en este último rubro donde ya comienzan los dimes y diretes, aunque en esta ocasión no le hablo de ataques directos entre opositores. Se lo comento porque la contienda ha comenzado a gestarse en papel, para ser más específica, en las famosas encuestas realizadas para medir el pulso político rumbo a los comicios.

No obstante, resalta la medición difundida por Advalue con base en un levantamiento de Massive Caller, ya que posiciona como posible ganador al emecista Ismael del Toro en Guadalajara. De acuerdo con estos datos, el actual alcalde se posicionaría a la cabeza con 30.2% de las intenciones de voto; mientras en segundo lugar se colocaría Morena con 20.4% al tener como abanderado a Alberto Uribe, pero el gran problema es que de acuerdo con la misma encuesta, el favorito para convertirse en candidato de este partido es Carlos Lomelí Bolaños.

Le cuento que de acuerdo con los ciudadanos, el exdelegado federal en Jalisco tuvo 40% de las preferencias para contender por la perla tapatía, mientras Uribe Camacho solo registró 13.8%. Usted dirá si esta maniobra podría entenderse como un truco para guiar a los electores, sobre todo al observar que el documento no da cuenta del número de participantes, periodo de aplicación, márgenes de error ni de confiabilidad.

En tanto, un sondeo aplicado vía Twitter por el usuario @RutaElectoralmx dio como vencedor a Lomelí Bolaños (Morena), con 50% de los 11 mil 172 votos acumulados, durante el tiempo en que se enfrentó con Mara Robles (MC), Del Toro (MC) y Sofía García (PRI).

Por su parte, Demotáctica se encargó de aplicar 600 entrevistas entre electores de Guadalajara. Así se obtuvo que el 34.8% de las preferencias favorecían a Carlos Lomelí, mientras solo 24.5% se inclinó por Del Toro, que quedó en segunda posición, seguido por Miguel Castro del PRI con 16.2%.

Además de que al comparar únicamente a las fuerzas políticas, 34.3% se decantó por Morena, por Movimiento Ciudadano se inclinó el 24.1%, mientras que Acción Nacional obtuvo el 14.8% de las intenciones. Así las cosas, en uno de las cinco entidades federativas que más contribuyen al PIB nacional.

EN EL APUNTE… A casi 10 meses de reconocer la Secretaria de Salud de (Alcocer) que la Covid-19 era una pandemia, uno de los integrantes del Consejo Nacional de Salud, quien me ha pedido su anonimato para evitar represalias me cuenta lo que la situación es más crítica de lo que se ve y se oye.

Los puntos más relevantes es que la pandemia NO está controlada, nunca dejaron de crecer los contagios, el porcentaje de moralidad entre los pacientes contagiados ingresados al IMSS es de 43%, ISSSTE 38%, PEMEX 36%, institutos nacionales 27%, hospitales privados 18%, SEMAR 16%, SEDENA 12 por ciento.

Me dice que la capacidad para vacunar a la población del país es lenta y no impactará en el costo plazo en la Salud de los mexicanos y aún no hay cura, pese a que hay medicamentos que ayudan al tratamiento en etapas tempranos, pero ese escenario está lejano porque no se realizó la compra de fármacos a tiempo y no hay presupuesto que alcance. ¡Uff!

Así que la única y mejor arma es la prevención, el uso del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y evitar lugares en donde hay concentración de personas. ¡Por ahora!

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA