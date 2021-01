Le tengo malas noticias a Galilea Montijo

Querida, Galilea: te pido que después de leer esto no comas aguacate (mi abuela siempre me decía que no comiera aguacate si hacía un coraje, pues se derrama la bilis). Tras advertirte lo anterior, prosigo. Te tengo malas noticias. Sí, a mitad de la semana ocurrirá en 'Hoy' algo que va desdibujarte la sonrisa. Sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje. ¿Ya quieres saber de qué se trata? Si estás parada, siéntate. ¡Marisol González se reintegra a 'Hoy' el miércoles! Ella que no te cae nada bien vuelve al programa matutino. Su cuarentena por COVID-19 termina el martes ¡y el miércoles se presenta a trabajar! Quise avisarte para que no te agarren desprevenida y por si quieres pedirle a los altos ejecutivos Televisa que le alarguen la incapacidad a tu compañera que tanto alucinas.



SUPERARON LA COVID-19

Luz Elena González e Ivonne Chávez se reincorporan este día a 'Aquí Contigo'. Sí, tras haber derrocado al coronavirus, ambas regresan hoy al programa matutino de Heraldo Televisión. ¡Qué gusto tenerlas de vuelta!



SE VALE SOÑAR

Me encantaría que el próximo 22, día que 'Ventaneando' cumple 25 años, Patricia Chapoy Acevedo invite al programa a Atala Sarmiento. Sé que terminaron del chongo, pero se vale soñar y yo sueño con que Atala regrese a la emisión de la que nunca debió irse. Por cierto, me agradó ¡y mucho! ver en 'Sale el Sol' a Atala Sarmiento (que cubrió la ausencia de la gestaste Juana Vega Biestro).



HUBO DESPIDOS

Me entero que Canal Once hizo recorte de personal hace unos días. En ese reciente poda perdieron su empleo cinco de 'Diálogos en confianza', uno de los programas más emblemáticos del canal del Instituto Politécnico Nacional.



NOTICIAS RADIOFÓNICAS

En su más reciente programa 'Nadia Música' (ABC Radio | 760 AM), la exalumna de 'La Academia', Nadia Yvonne López Ayuso compartió que su abuela murió por COVID-19.

SERÉ BREVE

Ella estaba segura que ahora que cumplieron un año de noviazgo él le pediría matrimonio. Ja, ja, ja, ja. Ilusa.

Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. Me sumo al movimiento Abrir o Morir. Mi solidaridad con todes les restauranteros.



POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO