Los malos hábitos de Poncho

PONCHO DE NIGRIS, MEJOR DALE UNA PISTOLITA DE AGUA A TU HIJO DE 4 AÑOS DE EDAD, ENTENDEMOS QUE HAY UNA LEY DEL MONTE, PERO TU NO VIVES EN EL MONTE, VIVES EN MONTE-REY

Poncho de Nigris, ¡hombre, dale una pistolita de agua a tu hijo de 4 años y enséñale a regar las plantitas y si de plano quieres enseñarle a disparar pistolas de verdad! ¡últimamente es TU hijo, ya el tiempo dirá qué tan bien le funcionó su educación!

Nuestro país es tan violento que tenemos que aprender a defendernos, pero, ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años donde si sacas la pistola y donde no? El criterio de un nene es que puede pensar que es buena idea llevársela en su mochila y sacarla en la escuela cuando le hagan bullying.

Cuando el hoy desterrado Rey Juan Carlos de España tenía 15 años de edad y estaba en la Academia Militar donde aprenden a manejar armas mató a su hermano accidentalmente mientras limpiaba su pistola y lo llora aún el día de hoy.

Alfonso de Nigris Tercero, tiene nombre como de emperador y ya sabe disparar a sus 4 años de edad pues Poncho se rige por “la ley del Monte” aunque él y su familia no viven en el monte, viven en Monte-rey

Dicen que NO HAY VÍCTIMAS ¡HAY VOLUNTARIOS! Y aunque uno no escoge la música que la vida nos toca, ¡nosotros si escogemos como queremos bailarla!

NO HAY QUE IR TIRANDO HIJOS COMO SI FUERAN CONFETI PORQUE LUEGO LAS ABUELITAS PAGAN EL PATO PORQUE NO LES DEJAN VER A LOS NIETOS COMO LE OCURRE A VERÓNICA CASTRO

¡No hay que ir tirando hijos como si fueran confeti! o te puede pasar como a Vérónica Castro que como la relación entre Cristian y Valeria Liberman terminó tan mal, no existe ningún contacto entre sus nietos con la chaparrita ojiazul, pues le desaparecieron a sus nietos de la faz de la tierra, la suya es la triste historia de tantas abuelitas que no tienen derecho, ni influencia sobre sus nietos. ¡Ojalá cuando crezcan esos chicos y lleguen a la edad adulta vengan a descubrir a la Gran Verónica Castro, que hizo historia en México, porque ya son 13 años que no ve ni a Mikhail, ni a quien la estrenó por primera vez como abuela, a Simone.

MUERO POR VER EL ANGELOTE DE VERO CASTRO LLENANDO LA PANTALLA GRANDE

Es maravilloso que Verónica Castro apoye protagonizando la nueva película de su hijo Michel, porque como Cristian se dedicó a cantar y a actuar como su mami y estaba precioso, siempre vimos a Vero más cerca de su primogénito y ahora volteó los ojos hacia su hijo más jóven, Michel, que además por vivir en México a diferencia de Cristian es el que más se ocupa de ella, es un hijo muy detallista, muy bien portado, muy buen hijo, muy cariñoso y amoroso con su mami y que bueno que ella lo apoye a su vez. Yo por mi parte ya quiero ver la película porque amo y extraño el angelote de Verónica Castro que llena todas las pantallas.