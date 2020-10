Turismo alternativo para reactivar la economía

Muchas han sido las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia originada por el COVID-19, tantas que pasarán quizá algunos años para recuperarnos como sociedad y que sin duda nos hará entender lo vulnerables que llegamos a ser ante fenómenos de esta magnitud. Incluso nos falta un buen tramo de aprendizaje que, por desgracia, estará sujeto a las ocrurencias de quiénes tienen la responsabilidad de gobernar.

Al menos en México, el principal problema radica en que los opositores al gobierno de la 4T jamás han presentado una propuesta viable que concilie entre diversos sectores para dotar de medidas que hagan frente a la pandemia.

Todo se basa en un cúmulo de descalificaciones y de acusaciones de ambos bandos que no pasan a más, salvo al encono y a la descalificación política.

Tan mal está la situación política de nuestro país que hoy se presta mayor atención a la manifestación de un grupo de ciudadanos contra otro grupo de ciudadanos, es decir, hoy trasciende más que los seguidores de AMLO se manifiesten contra los opositores del presidente, dejando de lado los temas realmente importantes. Incluso, pareciera que la pandemia, sus efectos y consecuencias, ya se les olvidaron a todos los actores políticos.

A pesar de esta realidad, los colectivos debemos insistir en alternativas viables que contribuyan con la reactivación económica, sobre todo en los sectores que han sido más afectados y que para el discurso oficial no representan más que cifras (incorrectas por cierto) que pretenden convencer al presidente que se transita por un rumbo favorable. Estos sectores indudablemente son el indígena y campesino.



Las alternativas que señalamos no son pocas, menos en un país con la envidiable riqueza natural, cultural y gastronómica, entre otras, como las que posee el nuestro. Precisamente en la naturaleza contamos con una interesante oportunidad para encontrar opciones de desarrollo, crecimiento y reactivación de la economía.



El turismo de naturaleza, el turismo rural y el ecoturismo como parte del turismo alternativo pueden erigirse como base fundamental para enfrentar la post pandemia, para generar la reactivación económica que se necesitará en las comunidades.

No dejemos de lado que los recortes presupuestales para dependencias como la SEMARNAT complicarán el desarrollo de proyectos, de hecho, muchos ni siquiera empezarán, pero eso no significa que no habrá turismo, lo que abre una puerta de oportunidad por la que pueden ingresar beneficios económicos si se logra generar una serie de sinergias entre municipios y comunidades para incentivar la actividad turística.

México por ejemplo, es uno de los países que cuentan con el reconocimiento como naciones megadiversas al poseer más del 10% de especies que existen en el planeta; tiene 182 áreas naturales protegidas y en más del 50% de éstas, se practica el turismo de naturaleza que desde hace varios años ha generado una derrama económica importante sin poner en riesgo los ecosistemas.

Según cifras oficiales, tan solo en el 2019 nuestro país recibió a 44.7 millones de turistas extranjeros con una derrama estimada en 24.816 millones de dólares y de estas cifras, se cree que cuando menos el 25% de los turistas visitó nuestro país para realizar actividades relacionadas con el turismo de naturaleza.

Este turismo alternativo contrario al convencional, no solo representa beneficios de salud a quiénes lo practican, la misma actividad contribuye a preservar los hábitats y la biodiversidad al contar con la infraestructura necesaria para convivir de manera adecuada, además los pobladores de las zonas participan de manera activa.

Lo más relevante es que el turismo de naturaleza hace referencia a los principios de sostenibilidad como motor de desarrollo de la comunidad, es decir, el turismo de naturaleza es en sí un modelo de turismo sostenible, cuya definición por parte de la Organización Mudial del Turismo, considera “las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales” tendientes a satisfacer no solo la necesidad de los visitantes sino también las del entorno y la comunidad anfitriona.

Los campesinos e indígenas de este país estamos ligados desde siempre al turismo alternativo. En muchos de los proyectos que desarrollamos, hemos encontrado en el turismo de naturaleza, el ecoturismo y el turismo rural una herramienta para preservar nuestro entorno.

Incluso para el turismo rural destinamos parcelas demostrativas en todo el país que han servido de ejemplo para visitantes extranjeros y que se han comparado con sistemas de producción agrícola de países como Israel, Sudáfrica y España.

No dejaremos de ser críticos del gobierno actual y de la ignorancia que acompaña muchas veces el actuar de algunos funcionarios que creen que las organizaciones campesinas solo vivimos de un recurso de gobierno, olvidan que nuestro mecanismo de participación es autogestivo; sin embargo más allá del terreno de la confrontación (para la 4T una opinión en contra es una declaración de guerra) seguiremos planteando alternativas de desarrollo y crecimiento.

Tras la pandemia que aún vivimos y de la que se prevé un rebrote terrible, veamos en el turismo de naturaleza la alternativa. Sumemos esfuerzos y fortalezcamos acciones que abonen a la recuperación económica.

POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.

