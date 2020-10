El Bronco y el síndrome del séptimo año

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, se pelea con todos. Con el presidente López Obrador, porque no le proporciona dinero para la pandemia; es falso, dijo que no les deba nada a los gobernadores de la Alianza Federalista. Con Juan Ferrer, director del Insabi, por no proporcionarle recursos contra el COVID y atender a los niños con cáncer. Con Alfonso Durazo, de la SSC, por no proporcionarle varios millones de pesos, para atender la inseguridad. Es su vieja estrategia de llamar la atención con fines electorales. Se ve en el síndrome del “séptimo año”, con problemas con la ley por un gobierno desordenado.

ESCOBEDO: Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, ahora resulta que es considerada por la ONU, como “héroe local”. Muchos están sorprendidos de ese nombramiento y su participación en el foro “Peace One Day”, ya que en su municipio no hay paz como quiere demostrar. Por el momento, Clara Luz encabeza las preferencias electorales, como candidata de Morena y principal denostadora del gobernador Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Nos dicen que es ficción política.

SINALOA: La lucha por la gubernatura se convirtió en una guerra de dos morenistas: el senador Rubén Rocha y el exdiputado Gerardo Vargas. Este retó al legislador a un debate púbico y, al mismo tiempo, mostró ante medios su militancia que fue cuestionada por Rocha. La lucha es en la mesa ganadora. Morena lleva ventaja sobre el segundo, el PRI, de 2 a 1.

HIDALGO: ¿Los priistas vuelven por sus fueros? Sergio Baños, quien va por Pachuca, lleva delantera, según Massive Caller. Otro que es puntero es Israel Félix Soto, aspirante a Mineral de la Reforma, quien ayer denunció acoso y agresión de “un grupo que quiere intimidarlo”. En la casa de enfrente, a quien le volvió el alma a cuerpo, fue a Ricardo Baptista, de Morena a Tula. El Trife le regresó la candidatura pese que su grupo, el de Gerardo Sosa, está sujeto a pesquisas por lavado de dinero.

TLAXCALA: La que dicen que anda muy confiada es la morenista Lorena Cuéllar, quien ya se da como gobernadora. Después de perder dos veces debería cuidarse. No vaya a ser que le hagan montón los otros partidos y le saquen un susto.

CHIAPAS: Como no le creen al gobernador Rutilio Escandón, ni al vocero de la pandemia, Hugo López, los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a las escuelas, incluso en semáforo verde. Esperan a que tengan vacuna y medicamentos. Justificadas razones. Ya festeja que le darán su semáforo verde.

ACAPULCO: Siete drones comprados por el exalcalde Evodio Velásquez (PRD), hace tres años, para vigilar a la delincuencia, son chatarra, según denuncia del gobierno de la actual edil, Adela Román (Morena), que en lo que va del año suma 290 asesinatos en ese paraíso. Esto, no es producto de las fallas en los drones o culpa de los antecesores. Es ineptitud del actual gobierno municipal.

VERACRUZ: Fuerte conflicto en el seno del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. La magistrada Concepción Flores Saviaga tiene pruebas irrefutables para enjuiciar a la Presidenta de ese organismo, Sofía Martínez Huerta, ante omisiones que pueden ser punibles. Se trata de legalidad, de principios morales y administrativos incumplidos por Sofía quien, pese a todo, no pisará la cárcel.

