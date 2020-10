El Banco del Bienestar, al que se le encomendó dispersar decenas de miles de millones de pesos de los programas sociales del gobierno federal y otorgar servicios financieros a millones de beneficiarios de estos, podría convertirse en el “banco del malestar” por causa de la austeridad republicana y de la torpe operación de los actuales funcionarios.

Para empezar, la mencionada austeridad va a dar al traste con las 2 mil 700 sucursales que el presidente de la República prometió para que los beneficiarios de los programas sociales no tuvieran que recorrer largas distancias para retirar su dinerito, porque los 10 mil millones de pesos que se iban a invertir para construirlas (en dos etapas) no los tiene el gobierno; los miembros del ejército mexicano están felices porque ya no los van a utilizar como albañiles. Los miles de cajeros que se iban a instalar en esos locales tendrán que enviarlos a Calcuta, Bangladesh y zonas circunvecinas – donde también hay millones de pobres-- porque tampoco hay lana para comprarlos. ¡Otro negocio que se les cayó a algunos! Exclaman los malosos.

Por el lado humano, mejor dicho inhumano, cientos de empleados del Banco del Bienestar, tanto de planta como eventuales, serán despedidos y sustituidos por outsourcing; lo peor del asunto es que no serán liquidados conforme marca la ley, no obstante que en los “lineamientos en materia de austeridad republicana de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación por la secretaría de Hacienda y rubricados por la secretaría de la Función Pública el 18 de septiembre pasado, dice en su artículo 10 que …únicamente se podrán otorgar prestaciones, o bien, liquidaciones o compensaciones a los servidores públicos cuando estas estén previstas en ley, decreto, disposición general, condiciones generales de trabajo, contratos colectivos de trabajo o por determinación del Ejecutivo Federal a través de la autoridad competente, con excepción de los conceptos que se encuentren vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley…”

Para darle vuelta a esta disposición, a los despedidos les han dicho: Tienen que ser solidarios con la 4T y olvidarse de sus tres meses y 20 días por año, su finiquito, etcétera. Más “pior”: A muchos de los que ya les tocaron las golondrinas no les han pagado las últimas quincenas.

[nota_relacionada id= 1264649]

Por lo pronto, según oficio que mandó la directora general de Administración del también llamado banco de los pobres, a partir del próximo jueves a 357 empleados eventuales ya no se les renovará su contrato; tampoco se podrá contratar personal destinado a nuevas sucursales bajo esa modalidad.

Regresa “Ricitos de oro” (como le decían a Virgilio Andrade, último director de Bansefi en la administración de Enrique Peñas Nieto, convertido ahora en el Banco del Bienestar) te perdonamos.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA

lctl