Cambiar el debate

El pasado 18 de septiembre Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un informe acerca de los feminicidios registrados en 2020, de enero a agosto sucedieron 645, un incremento anual de 2.2% respecto al mismo periodo de 2019, las entidades con más carpetas de investigación por este delito son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla. Asimismo, de 2017 a 2020 los feminicidios en el país incrementaron de 7 al día a 10.5, afirmó la oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Nira Cardenas.

Posterior a esta presentación de datos y cifras frías -que no muestran el dolor que sufren los familiares de las víctimas ni la indignación de la población ante el marasmo de las autoridades ni la sensación de inseguridad que sentimos todas las mujeres-, se siguen presentando estos asesinatos de odio en contra de las mujeres por el hecho de serlo en todo el país. El fin de semana pasado hubo concentraciones en varios estados del territorio nacional ante asesinatos atroces en contra de niñas, adolescentes y mujeres para exigir justicia y decir ¡ya basta!, ¡nos queremos vivas, libres y seguras!

[nota_relacionada id= 1263491]

En un país que se jacta de civilizado, en vías de desarrollo, en proceso de democratización y otros eufemismos para decir que “aún no somos una sociedad justa, equitativa ni desarrollada, pero para allá vamos…” no se pueden permitir las cotidianidades que vivimos en México, no podemos permitir un gobierno que se tapa los ojos para no ver la realidad, que tiene otros datos y que minimiza las violencias en contra de las mujeres. No podemos permitir que como sociedad se desdeñen las desapariciones forzadas, homicidios dolosos, violaciones, desigualdades a causa de género, etnia, condición social, preferencia sexual, etc. y, en cambio, exista una indignación generalizada por “vandalizar” trozos de piedra. Cada vez es más común escuchar frases insensibles como “está mal que las maten, pero que no rayen los monumentos” o “también matan a hombres” o “por qué pintan el retrato de Madero, él no hizo nada”. Una tristeza.

Con esto no quiero decir que las manifestaciones por cualquier causa deban de ser violentas para ser visibilizadas, pero historias desgarradoras como las de Abril, Jessica, Michelle y una lamentable y larga lista de etcéteras no se pueden permitir. Hoy debemos de cambiar el enfoque de la discusión, pues no se trata del tamaño de manifestaciones, ni de monumentos grafiteados, ni siquiera de (como mal mencionan algunas personas) hombres versus mujeres, se trata de que las mujeres y niñas no tenemos las mismas condiciones ni oportunidades, de que se sigan normalizando acciones y palabras que nos violentan, de que existan agresiones físicas y sexuales, de que todo el tiempo se transgreden nuestros derechos, ¡que nos están matando!, esa debería ser la indignación de la sociedad y del gobierno y actuar en consecuencia. Acciones punitivas por parte de la policía y las reacciones de las congregantes como la que se presentaron en la manifestación del #28S no abonan en nada, mucho menos cuando se rompe el pacto de sororidad. El debate no tendría que ser “las formas” en las que salimos a las calles, puesto que salimos por rabia, dolor y exigencia de justicia, para gritar o rayar #YaBasta #NiUnaMenos #Justicia. El debate y la reflexión tienen que virar a que sigue habiendo manifestaciones porque permanecen las violencias en contra de la mujer y el Estado no hace nada para erradicarlo.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

lctl