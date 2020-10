"Verdadera lealtad. Para que un equipo consiga resultados es necesario que sus miembros compartan objetivos y valores. Pero más importante resulta que quien lidere, encarne esos valores de forma ejemplar, se apegue a la verdad y su actuación sea transparente y ética. No se puede pedir lealtad cuando se distorsiona la verdad. La lealtad sin ética no puede exigirse, no es un valor verdadero, es una distorsión perversa”.