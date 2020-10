Sociedad y gobierno, vi?nculo indisoluble para enfrentar antagonismos

Hay fechas importantes en todos los países de acuerdo con sus propias tradiciones. En Corea esta Chuseok (?? ?[?], ?? ?[?] literalmente traducido como "Noche de Otoño"), que toma lugar del 30 de Septiembre al 3 de Octubre, es quizá el más importante junto a Seollal (??) que es el año nuevo coreano, siendo estas dos fechas en las que todas - o la gran mayoría - de familias se reúnen a celebrar. De acuerdo a las estadísticas del Instituto de Transportes de Corea (KOTI por sus siglas en Inglés), en 2019, seis de cada 10 surcoreanos viajaron a ver a sus familias durante Chuseok, mientras que este año, solo 1 de cada 4 tienen planes de viajar.

El distanciamiento social que se ha implantado por parte del gobierno se ha visto reducido a través del tiempo, pasando del nivel 2.5 al nivel 2. En el nivel 2.5 los bares, restaurantes, panaderías, y otros establecimientos vieron sus horas de trabajo cortadas y no se podía comer dentro de restaurantes, solo pedir comida para llevar, cerrando todos a las 9 p.m. Academias e instalaciones deportivas cerraron mientras duró dicho nivel de distanciamiento social.

Para estas festividades existe una campaña en la que gobierno y sociedad cooperan mutuamente y han colocado mantas en las diferentes ciudades diciendo ‘’Hijo, hija, no tienen que venir a casa este Chuseok’’, siendo una gran demostración de las familias a no reunirse a pesar de esta importante fecha. Aquí podemos ver el compromiso social de parte del pueblo coreano para coadyuvar con las decisiones del gobierno, a esto se le llama Voluntad Nacional, donde bajo un liderazgo transparente la sociedad se identifica y suma su interés particular al interés general, lo que les permite mantener la pandemia bajo control, aún con la sensible disminución de sus actividades económicas. La responsabilidad de mantener el antagonismo del COVID-19 bajo control va más allá de las instituciones y el gobierno, también recae en cada uno de los residentes de la República de Corea, nacionales y extranjeros.

Este periodo será una nueva prueba a la que la sociedad se deberá sobreponer, como una sociedad unificada, será su responsabilidad cuidarse a sí mismos, a sus familias, y a aquellos que comparten el territorio nacional de este país.

POR HÉCTOR FERNANDO MORÁN

COLABORADOR

