En dos años, 100 compromisos cumplidos

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que, de los 100 compromisos que hizo en 2018, se han cumplido 96, y estima que para el 1 de diciembre la lista termine de agotarse. Esto es una muestra de cómo, a pesar de todas las resistencias, el nuevo gobierno avanza firme hacia el rumbo que la sociedad trazó hace dos años, mismo que ha sido defendido y ejecutado gracias a la voluntad política del actual gobierno.

Entre los compromisos que ya se han logrado alcanzar destaca la reducción de sueldos en la alta burocracia, así como la reorientación de recursos públicos para atender a quienes más lo necesitan, para disminuir la desigualdad que durante más de tres décadas creció en forma acelerada debido a la política neoliberal y la corrupción. Además, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, no se tolera la corrupción, por lo que tampoco existe ya pacto de impunidad entre el poder político y el económico, cuya separación es uno de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación.

Otro de los compromisos, cuyo cumplimiento ha abonado al desarrollo económico nacional, es el apoyo a pequeños productores, responsables de un gran porcentaje de la producción de alimentos en México, misma que este año alcanzó un récord histórico en la balanza comercial con Estados Unidos. Asimismo, se han brindado precios de garantía a los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche, que han podido enfrentar de mejor manera las dificultades climatológicas y la emergencia sanitaria de este año particularmente difícil.

También ha sido un compromiso cumplido establecer a la población indígena como prioritaria en los programas federales, pues la ONU ha establecido que mujeres y niñas indígenas sufren los efectos de la pandemia con mayor intensidad, y los gobiernos nacionales deben tomar medidas para paliar dichas consecuencias.

Estos son cambios que aportan a la construcción de un país más justo y equitativo. Pero sin duda, hay compromisos que no son bien recibidos por algunos sectores tradicionalmente privilegiados, como la reducción de 50% en el gasto de publicidad oficial, que ha sido motivo de encono por parte de quienes en el pasado recibían cuantiosos contratos que coincidían con un silencio cuando menos sospechoso de quienes ahora se dedican a denostar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El compromiso en este sentido es y seguirá siendo garantizar la libertad de expresión.

Es de esperar que un movimiento de transformación profunda como el que se está llevando a cabo enfrente resistencias. De no ser así, podríamos pensar que existe simulación o acuerdos extraoficiales. Encarar a la oposición con un espíritu democrático es quizá una de las marcas distintivas del cambio. No ser iguales a los gobernantes del pasado reciente, no buscar venganza ni revancha, y respetar a quienes piensan diferente, será parte de las actitudes del gobierno de AMLO que pasarán a la historia.

DAVID MONREAL ÁVILA

Coordinador General de Ganadería

@DAVIDMONREALA

jram