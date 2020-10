Cada quien su realidad

Por mi formación, soy reacio a creer en casi cualquier cosa que no puedo comprobar de manera fehaciente. Creo firmemente que cualquier información, venga de donde venga, merece ser analizada y, si es posible, verificada antes de asumirla como una verdad inobjetable. Sobre todo hoy en día, cuando el Internet nos permite alcanzar niveles de información o desinformación, dependiendo del cristal con que se mire, nunca antes vistos. Las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de formarnos una opinión sobre cualquier tema con un solo click.

Por ello, quiero recomendarles un documental que actualmente puede encontrase en Netflix, “El dilema de las redes sociales”, el cual plantea la forma en cómo la información que recibimos a través de las redes sociales marca nuestra conducta. Sin darlo por completamente cierto, establece una premisa que vista desde la realidad nacional resulta inquietante, pero antes de mencionarla, es importante señalar la afirmación, de que al ser imposible tener acceso al 100 por ciento de la información generada en las redes sociales, éstas trabajan mediante algoritmos que previamente deciden a lo que tendremos acceso.

La información que recibimos está seleccionada con la única finalidad de generar en el espectador una mayor dependencia a las redes sociales mediante la reafirmación de temores, fobias, miedos y deseos, lo cual, sólo es posible mediante la construcción de una realidad que no refleja la pluralidad del mundo en que vivimos, lo cual genera como consecuencia inevitable, intolerancia. Es así como una de las premisas establecidas, es que las sociedades están más polarizadas y enfrentadas que nunca.

En el caso de México, basta con una simple mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta de ello, aunque en algún momento se pensó que la división entre los mexicanos sólo era producto de la contienda electoral de 2018, a dos años del triunfo de la 4T, la polarización no sólo no se ha reducido, sino que se ha acrecentado y, en efecto, las redes sociales pueden estar jugando un papel importante a favor de ello. Ahí no hay lugar para los moderados ni para los analíticos, se tiene que opinar a favor o en contra de cualquiera de los bandos, pero con la convicción de poseer la verdad absoluta.

[nota_relacionada id=1258712]

Mientras unos ven en el actual gobierno un puñado de virtudes y logros, para otros sólo implica decepciones y fracasos, parecemos incapaces de comprender el punto de vista de los contrarios y nos atrincheramos en nuestra propia verdad. En este escenario tan complejo y de tanta división interna, nuestros políticos parecen empeñados en imponer su propia realidad, sólo hay que verlos en sus conferencias para comprender el por qué estamos así.

El efecto de la belicosidad de sus palabras, se hace exponencial a través de las redes sociales, lo cual genera división y encono, y siguen empeñados en construir cada quien su realidad.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

lctl